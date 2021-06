Nove muke srpskih ugostitelja: Nemoguće je naći konobara

Prethodna godina bila je užasna za ugostitelje ne samo u Srbiji, već čitavom svijetu, zbog pandemije virusa korona koja ih je uglavnom držala zatvorenim prethodnih mjeseci. Međutim, srpski ugostitelji sada se suočavaju sa još jednim užano velikim problemom, a to je nemogućnost pronalaska radne snage.

Krizni štab za borbu protiv koronavirusa preporučio je Vladi Srbije u ponedjeljak nove mjere, koja je ona usvojila, a koji se tiču ugostitelja u Srbiji. Nakon mnogo mjeseci, ugostiteljski objekti u Srbiji ponovo će raditi u zatvorenim prostorima do jedan ujutru, a na otvorenom, odnosno u baštama neograničeno. Mjerama je dozvoljeno i izvođenje muzike u svim objektama. Ovo znači da će domaći ugostitelji raditi u nešto drugačijem režimu nego ranije.

Međutim, ovo će dovesti do izražaja jedan drugi problem, a koji je isto mnogo eskalirao tokom posljednjih godinu dana pandemije koronavirusa, a to je nedostatak radnika za ugostiteljske objekte. Naime, mnogi su upravo zbog te krize bili prinuđeni da pronađu nove poslove i da se prekvalifikuju, a sada dolazi i još period ljeta, kada mnogi radnici u ugostiteljstvu idu u inostranstvo na sezonske poslove na primorju.

Ovim povodom portal Nova.rs odlučila je da kontaktira ljude iz te struke kako bi objasnili trenutno stanje u srpskom ugostiteljstvu, a posebno i to kako će sve izgledati nakon donošenja posljednjih epidemioloških mjera kojima je ponovo "vraćen" život u ugostiteljstvu, ali ostaje pitanje kako će sve to izgledati u narednom periodu.

Predsjednik Udruženja noćnih barova i klubova, Miša Relić, ističe za portal Nova.rs da je gotovo nemoguće naći konobara, barmena, a tek kuvara. On tvrdi da su oglasi puni njegovih kolega koji pokušavaju da nađu osoblje.

"Oglasi su puni kolega koji pokušavaju da nađu osoblje i to je zaista veliki i nažalost nerešiv problem ove sezone“, tvrdi Relić za Nova.rs.

Upitan šta može da se očekuje od predstojeće ljetne sezone, kada uglavnom mnogi radnici u ugostiteljstvu idu da rade sezonske poslove na primorju, Relić ocijenjuje da je cijelo ugostiteljstvo u Srbiji trenutno na, kako tvrdi, koljenima.

"Situacija je dramatična, popuštanje mera je zakasnilo kada su klubovi u pitanju, ali džaba priča jer Kriznom štabu su za koronu izgleda samo klubovi krivi, dakle oni koji nisu radili ovih 15 meseci pandemije. Neverovatno, zar ne", upitao je Relić.

On je komentarisao i najnovije mjere Kriznog štaba o ugostiteljskim objektima, navodeći da su one same po sebi okej, s obzirom kroz šta su, kako kaže, prošli. On isto tako izražava bojazan da su one po starom lošem običaju konfuzno i nejasno prezentovane.

"Garantujem vam da pola kolega nije shvatilo da muzika ne moze da se emituje posle 1 ujutru, jer u svim obraćanjima ide priča kako bašte mogu da rade do jutra. Pa samo mene je 20 kolega zvalo da pita šta su zapravo mere?! U to ime nadam se da će komunalci davati opomene pre kažnjavanja", poručuje Relić.

On podsjeća da ugostitelji nisu radili od marta 2020. godine, da će u junu i julu Beograd biti, kako navodi, prazan i da je ova godina još problem jer nema dovoljno turista.

"Ostaje septembar za ‘čupanja’ i onda svi da se molimo da se ova pošast neće vratiti. Naravno da su za nas ove mere došle kasno, ali šta mi imamo od te priče? Dobra strana je što se život vraća i što je dozvoljena muzika. Di-džejevi i bendovi, ja stvarno ne znam kako su ti ljudi izgurali ovih godinu dana. Ključno za nas je da se ne prolongira isplata dogovorene pomoći klubovima u iznosu od 12 odsto prometa iz referentnog perioda", kaže Relić za naš portal i dodaje:

"Jako je bitno da se produži radno vreme do 03 ujutru jer mi radimo noću i nelogučno je da ljudi moraju da biraju da li će na večeru ili u klub na muziku. Ako nas sad ne puste normalno da radimo, pa čemu da se nadamo naredne zime".

Konsultant Nenad Belinčević kaže da će se nedostatak radne snage sigurno osećati u ugostiteljstvu, ali i hotelijerstvu.

"Sigurno se oseća nedostatak osoblja", kaže on.

Ističe da je pandemija korona virusa ostavila velike posljedice i da su tokom pandmije ljudi masovno odlazili u taksiste, vozače CarGo, građevinarstvo.

"Veliki broj njih se nije vratio", kaže Belinčević i dodaje da već posljednja tri mjeseca veliki broj ljudi odlazi u inostranstvo na rad.

Među destinacije gdje odlaze naši radnici su uglavnom zemlje regiona. Kako kaže mnogo kadrova nam odvlači Slovenija, koja, kako kaže naš konsultant, ima problem sa starom radnom snagom, a naši radnici su im poželjni. Naši radnici u ugostiteljstvu isto tako najviše odlaze i u Crnu Goru i Hrvatsku.

Komentarišući posljednje mjere koje je usvojio Krizni štab, Belinčević istile da one uvijek dolaze prekasno jer život ide ispred mjera.

"Mere su došle malo kasnije nego što je trebalo", zaključuje Belinčević.

Da je srpsko ugostiteljstvo platilo užasnu cijenu od marta 2020. godine svima je više nego očigledno, međutim, ostaje otvoreno da vidimo da li će do kraja godine barem malo uspeti da se "izvuku", uprkos tome što se suočavaju sa užasnim problem nedostatka radnika.