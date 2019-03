Novi izgled kenijskih kovanica: Životinje umjesto lidera

​Kenija je odlučila da na svojim kovanicama umjesto fotografija predsjednika stavi divlje životinje, za šta se vjeruje da je pokušaj da se spriječi glorifikacija lidera zemlje.

Centralna banka Kenije predstavila je nove kovanice od jednog, pet, 10 i 20 šilinga koje će sa jedne strane krasiti žirafa, nilski konj, lav i slon, a sa druge kenijski grb.

Prethodni novčići su štampani sa slikama tri bivša predsjednika Kenije – Džomo Kenijata, Danijel arap Moi i Mvaj Kibaki, međutim mnogi Kenijci su ovo vidjeli kao pokušaj lidera da promovišu i personalizuju Keniju, prenosi BBC.

Predsjednik Kenije Uhuru Kenijata je rekao da su nove kovanice velika promjena i da dokazuju da je “narod Kenije prešao dug put”. On je dodao da kovanice odražavaju raznoliku kulturu i prirodnu sredinu Kenije, dok istovremeno pokazuju “aspekte koji najbolje opisuju istočnoafričku naciju”.

“Nacionalna valuta nije samo instrument razmene vrednosi. Motivi i elementi dizajna na valutama predstavljaju jedinstven način beleženja nacionalne istorije, slaveći raznoliku kulturu i prirodnu sredine zemlje.” Mnogi ljudi veruju da je ovo sjajna ideja i odličan primer koji bi trebalo da slede i ostale zemlje.

Kenya coins replace leaders with animals. Let's do that here too. https://t.co/LR9avLIphu