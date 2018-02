Novi režim odabira ruta u vazdušnom prostoru BiH: S neba stiže više novca

MOSTAR, BANJALUKA - Novi režim odabira ruta u vazdušnom prostoru BiH, koji je stupio na snagu prošle sedmice, trebalo bi da dovede do povećanja avio-saobraćaja, pa samim tim bi mogao dovesti i do više zarade za BiH na ime korištenja našeg vazdušnog prostora.

Naime, kako je rekao Rade Zucić, portparol Agencije za pružanje usluga u avio-saobraćaju BiH, može se očekivati da će zbog novih pogodnosti doći i do povećanja konkurentnosti na tržištu pružalaca usluga u vazdušnom saobraćaju i do povećanja zarade.

Podsjećanja radi, prije godinu dana vazdušne kontrole zemalja jugoistočne Evrope, Slovenije i Austrije potpisale su Memorandum o saradnji u implementiranju Inicijative za uspostavljanje slobodne rute letenja zajedničkog vazdušnog prostora jugoistočne Evrope, koji se upravo počeo implementirati.

To praktično znači da će avio-kompanije koje iz zapadnog i centralnog dijela Evrope lete ka Bliskom istoku i južnom dijelu Azije ubuduće moći birati direktne rute ka svom odredištu, što će, s obzirom na geografski položaj zapadnog Balkana, dovesti do toga da će više kompanija prelijetati naš vazdušni prostor, pa samim tim potencijalno i do većih prihoda za zemlje koje budu na ruti.

Osim zemalja zapadnog Balkana, u Inicijativi učestvuju Slovenija i Austrija, a sve je u skladu sa evropskim ciljevima o slobodnom vazdušnom saobraćaju.

"Na osnovu najkraćeg raspoređivanja rute, potencijalne uštede po danu su do 1.940 nautičkih milja u razdaljini leta, 285 minuta tokom leta, a smanjenje potrošnje goriva bi trebalo da iznosi od 8.000 kilograma i smanjenja emisija karbon dioksida od 25.500 kilograma", navode u BH ANSA.

Osim toga, oni tvrde da će novi režim kompanijama omogućiti da bolje iskoriste vjetar ili da se prilagode prekidima mreže.

"Ova inicijativa ne radi samo na ostvarivanju ciljeva Evropske komisije u vezi sa implementacijom 'Slobodne rute' širom Evrope, već i ispunjava zahtjeve korisnika vazdušnog prostora za dostupnost što više opcija rute za isti model parova gradova", navode oni, te ističu da bi godišnje kompanije mogle da smanje dužinu trajanja letova za gotovo 700.000 nautičkih milja.

"Ovo je značajna prekretnica ka uspostavljanju slobodne rute vazdušnog prostora širom cijele Evrope - korak po korak jedinstveno evropsko nebo postaje stvarnost. Inicijativa za uspostavljanje slobodne rute letenja zajedničkog vazdušnog prostora jugoistočne Evrope će imati koristi od avio-kompanija, putnika i životne sredine", tvrdi Hajnc Zomerbauer, izvršni direktor kompanije "Austro Control", koja održava kontrolu vazdušnog prostora iznad Austrije.

Davorin Primorac, direktor BHANSA, kaže da su zadovoljni ostvarenim rezultatom saradnje pet pružalaca usluga vazdušne plovidbe.

"Veoma smo blizu postizanja cilja za najefikasnije korištenje zračnog prostora baziranog na stvarnim potrebama i gdje to bude moguće, za izbjegavanje stalne segregacije zračnog prostora, uz optimizaciju performansi mreže u skladu s međunarodnim standardima zrakoplovstva i preporučenom praksom“, rekao je Primorac. Napomene radi, prema direktivama EU, do 2022. godine ovakav vid slobodnog odabira ruta trebalo bi da bude implementiran na prostoru cijele Evrope.

Pogodnosti za avio-kompanije

- Više opcija određivanja ruta

- Bolja iskoristivost vjetra

- Skraćivanje dužine leta

- Brže stizanje na odredište

- Smanjenje potrošnje goriva

- Manje emisije izduvnih gasova