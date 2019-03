Novi trend je već tu i zove se IQOS

Marian Salzman je viša potpredsjednica za globalne komunikacije u kompaniji Philip Morris. Veliko ime u svijetu marketinga i odnosa s javnošću, višestruko je nagrađivana za svoj rad, a njezino polje interesovanja uključuje i uočavanje novih trendova. Kako kaže „ja ne stvaram trendove, samo uočavam promjene koje se već dešavaju u društvu, oko nas.“

U Philip Morrisu radi od prošle godine, a ove godine je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu održanom u januaru, učestvovala na panelu “Communication in an Era of Disruption”. Marian Salzman je predstavila viziju kompanije u kojoj radi, a to je stvaranje svijeta bez duhanskog dima. “Iza nas stoji nauka, brojni pravilnici, procedure, ali na kraju dana se sve svodi na to kako pristupate ljudima, koliko ih čujete? Ne postoji jedinstveno rješenje za problem pušenja. Vrijeme je za praktična, realistična rješenja, koja odgovaraju realnom svijetu u kojem živimo i u kojem radimo.”

Marian, koja je 15. februara napunila 60 godina, jedna je od top pet svjetskih trendspottera (osobe koje analiziraju društvene pojave te prepoznaju nove trendove). Ona je pionirka u online svijetu – početkom devedesetih osnovala je digitalnu agenciju za istraživanje online tržišta – kad je internet bio u povojima, ona je neko ko prognozira društvena kretanja i prepoznaje trendove – prepoznala je pojam metroseksualac (te ga popularizirala u svijetu marketinga), kad je uloga spolova još bila statična, ona je feministička ikona i aktivistkinja: zagovarala je ravnopravnost spolova i različitost prije negoli je to postao trend.

Ovog marta Phillip Morris dobio globalni certifikat Fondacije EQUAL PAY o jednakim platama za muškarce i žene. “Ovo je veliko priznanje za rad našeg tima širom svijeta, koji je u proteklih pet godina radio upravo na tome: da se bilo gdje u svijetu u Philip Morrisu ne pravi razlika u platama između muškaraca i žena. Ako rade iste poslove onda trebaju biti jednako plaćeni za svoj rad”, kaže Marian. U sklopu Međunarodnog dana žena, švicarski grad Lusanne bio je domaćin konferencije “Fair Share: budućnost komuniciranja sa ženama”, sa fokusom na poboljšanju komunikacije među spolovima te boljem razumijevanju i međusobnom poštivanju. Ovaj veliki skup u organizaciji Phillip Morrisa adresiran je kao konferencija za muškarce. “Muškarci trebaju naučiti kako da bolje komuniciraju sa ženama, bilo da se radi o marketinškim porukama koje upućuju, ili o dijalogu unutar kompanija. Potrebno je uvesti osnaživanje žena kada se nađu u situaciji spolne diskriminacije, ali i osvijestiti muškarce o ovome problemu, kako bi oni postali zagovornici jednakosti”, kaže Salzman.

Uz top pozicije u globalno važnim kompanijama dolazi i velika odgovornost, zato je značajno kako Marian vidi svoj položaj u Phillip Morrisu, pogotovo kao žena.

“Osjećam veliku odgovornost da napravim dobre izbore, da uradim ono što treba, za kompaniju, zaposlene, ali i zajednice u kojoj rastemo i razvijamo se. U SADu, gdje sam živjela zadnjih 18 godina, nisam vidjela da me gledaju drugačije jer sam žensko, ali kako sam došla u Evropu, to je izraženije. Mislim da su Evropljani više orjentirani na to,“ kaže Marian o tome kako ona vidi rad u Philip Morris International.

Kako sebe vidi u današnjem svijetu i kako gleda na svoje djelovanje kao “trendspottera”, pitamo je: “Mislim da se jednostavno radi o definiranju toga kuda današnji svijet ide, gdje se pojavljuju nove marketinške mogućnosti i onda, na kraju, samo želimo napraviti promjenu, kako za biznis kojim se bavimo, tako i za naše zaposlenike. Zapravo se radi o identificiranju onoga što će se desiti sljedeće, u kom pravcu će promjena ići i onda definiraš kuda ide tvoje poslovanje. Mogu vam reći da je novi trend već tu, a to je - bijes. Postoji mnogo bijesa u ljudima.”