Novi udar na džepove građana BiH: Gume za auta skuplje deset odsto

BANJALUKA, SARAJEVO - Zimska oprema na automobilima u BiH obavezna je od 1. novembra, a građani će ove godine prilikom kupovine guma morati da izdvoje više novca jer su pneumatici ove godine skuplji i više od deset odsto nego prošle godine.

Naime, ranije su vozači u BiH obaveznu zimsku opremu morali imati od 15. novembra do 15. aprila, a od ove godine je to od početka narednog mjeseca, tako da je u radnjama koje se bave prodajom i montažom guma posljednjih dana počelo interesovanje za prodaju zimske opreme, ali i zamjenu guma na četvorotočkašima.

Iz firme "Auto Milovanović" kazali su da već vlada veliko interesovanje za kupovinu guma, ali i da su cijene nekih brendova guma ove godine više u odnosu na prošlu godinu.

"Cijena guma zavisi od veličine, ali i proizvođača. Tako se cijene 14 kreću od 60 do 100 KM za jednu gumu, 15 su od 67 do 110 KM, dok je 16 od 67 do 147 KM", kazali su iz "Auto Milovanovića" za "Nezavisne novine" i dodali da građani najviše traže i kupuju sava gume.

Iz tržnog centra "Centrum" kazali su da se posljednjih dana dosta ljudi interesovalo za kupovinu zimskih guma.

"Cijene se kreću od 66 do 92 KM, zavisno od proizvođača i veličine gume", kazali su iz "Centruma" za "Nezavisne novine".

Da je došlo do poskupljenja zimskih guma potvrdili su nam i u preduzeću "Kemoimpex" u Banjaluci, koji kažu da su ove godine cijene više za pet do deset odsto, te da sve zavisi od veličine, ali i brenda gume.

"U proteklih nekoliko dana počelo je interesovanje građana za zimske gume. Veću gužvu očekujemo u narednom periodu", kažu u ovom preduzeću.

I u Sarajevu su građani počeli s kupovinom zimske opreme.

"Cijene guma ove godine veće su za deset odsto, te nije neka gužva, ali ima kupaca koji kupe i odmah montiraju gume u želji da ne upadnu u gužve koje će nastupiti u narednom periodu kada su u pitanju montaže", kažu iz "Makbel guma" iz Sarajeva.

U vulkanizerskoj radnji "Stop" u Banjaluci su potvrdili da su već primjetne gužve za postavljanje zimskih guma, koje su počele prije tri-četiri dana, te da u narednom periodu očekuju pravu navalu.

"Cijene zamjene guma se nisu mijenjale u odnosu na prošlogodišnje i iznose od 10 do 14 KM, dok su cijena guma veće i za više od 10 odsto nego prošle godine, ali opet sve zavisi od veličine i proizvođača guma", ističu u ovoj radnji.

Milija Radović, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kaže da je bitno zamijeniti ljetne pneumatike zimskim, te ističe da od 1. novembra do 1. aprila sljedeće godine sva motorna vozila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu i koristiti je bez obzira na vremenske uslove. "Ako nemate zimske gume, onda je obavezno nošenje lanca", kaže Radović te apeluje na sve vozače da poštuju saobraćajne propise.

Kako kaže, za neposjedovanje zimske opreme, prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, izriče se kazna od 40 KM i po potrebi takvo vozilo se isključuje iz saobraćaja.