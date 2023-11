Novo pojeftinjenje goriva u BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Na svjetskim tržištima cijene nafte padaju zbog slabije potražnje, a do pada je došlo i na bh. tržištu, ističu naši sagovornici te dodaju da su sadašnje cijene na pumpama pale na prihvatljive okvire.

Na benzinskim pumpama u BiH došlo je do korekcije cijena, pa su tako cijene na pumpama u Banjaluci od ponedjeljka niže i kreću se od 2,43 do 2,52 za litar benzina, dok dizel košta od 2,69 do 2,74 KM.

I u Sarajevu su nove cijene, te dizel košta od 2,56 KM do 2,72 KM, dok je cijena benzina iznosila od 2,56 do 2,66 KM.

Naime, kako je rekao Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, došlo je do pada cijene goriva na pumpama za nekih pet feninga u odnosu na prošlu sedmicu.

"Vjerujem da bi na sadašnjem nivou cijene goriva trebalo da se zadrže pet do deset dana, bez obzira na geopolitičke probleme koje imamo", kazao je Savić.

Dodao je da se trenutno prati cijena goriva na svjetskom tržištu te ističe da je vrlo teško predvidjeti šta će se dešavati u narednom periodu.

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da su sadašnje cijene na pumpama u BiH pale na prihvatljive okvire.

"Ako gledamo sada stanje na benzinskim pumpama, cijene su dosta realne i odražavaju cijenu nafte na svjetskom tržištu", kazao je Bečarević i dodao da ono što bi moglo da zabrine jesu trenutne cijene barela nafte koje su prisutne, a kreću se oko 80 dolara.

"Ove cijene nisu želje onih koji izvoze naftu, tako da se vrlo lako može očekivati u narednom periodu da se smanje kvote na proizvodnju nafte kako bi se vještački podigla cijena, jer ovo su za njih niske cijene i sigurno će biti borba između onih koji žele da smanje ovu cijenu i održe je na nekom nivou sa zemljama OPEC-a, koje žele da cijena barela nafte iznosi više od 100 dolara", kazao je Bečarević i dodao da je sigurno u svijetu smanjena aktivnost u vezi s potražnjom.

Zaključio je da od svjetskog dešavanja upravo zavisi kakve će cijene biti na pumpama u BiH.

Da su niže cijene goriva značajne za potrošače, smatra Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor.

"Naravno da je veoma bitno da padaju cijene goriva. To je bitno svim ljudima, jer znamo da je gorivo glavni pokretač svega, tako da je svaki fening pojeftinjenja goriva spas za same potrošače", kazala je Marićeva za "Nezavisne novine".

Ističe da niže cijene goriva neće uticati i na niže cijene osnovnih životnih namirnica.

"Iako gorivo pojeftinjuje, neće se desiti da dođe do pojeftinjenja osnovnih životnih namirnica", kazala je Marićeva i istakla da je to sigurno apsurd u svemu.

"Međutim, sigurno je da smo zadovoljni što se zaustavio rast cijena i ako u narednom periodu dođe do značajnijeg pada, biće to na veliko zadovoljstvo građana", zaključila je Marićeva.

Podsjetimo, na svjetskim tržištima cijene nafte pale su i prošle sedmice, četvrtu nedjelju zaredom, jer trgovce zabrinjava slabost potražnje u najvećim svjetskim tržištima.

Na londonskom tržištu cijena barela prošle sedmice pala je 1,05 odsto, na 80,60 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,65 odsto, na 75,90 dolara.

Pad cijena četvrtu sedmicu zaredom, pri čemu su u jednom trenutku zaronile na najniže nivoe u četiri mjeseca, posljedica je strahovanja trgovaca od slabljenja potražnje.

"Pad cijena sirove nafte u suprotnosti je s procjenama Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC-a) i Međunarodne agencije za energiju (IEA), koje su prognozirale tijesnu distribuciju u četvrtom tromjesečju", istakao je Tamas Varga iz PVM-a.

