Novo poskupljenje goriva u BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijene dizela u BiH ponovo su danas skočile za oko pet-šest feninga, pa je tako za samo mjesec dana skuplji za oko 30 feninga.

Kao razlog novom poskupljenju goriva, vlasnici benzinskih pumpi navode ulazne cijene.

Sudeći prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, za nekih mjesec dana, odnosno u periodu od 15. jula do 17. avgusta, dizel je poskupio za 0,30 KM.

Sada su se cijene benzina i dizela skoro izjednačile, pa je tako danas na jednoj banjalučkoj pumpi dizel koštao 2,77 KM, a ista cijena bila je i u Prijedoru, dok je u Bijeljini ipak bio nešto jeftiniji, te košta 2,69 KM.

U Bijeljini je ipak ista cijena benzina i dizela, dok je u Prijedoru dizel skuplji za dva feninga od benzina, no u Banjaluci je benzin još skuplji za šest feninga.

Kako je za "Nezavisne novine" potvrdio Milovan Bajić, direktor "Krajinapetrola" Banjaluka, dizel je poskupio danas.

"Došlo je do poskupljenja dizela, i to za nekih pet-šest feninga. Razlog ovog poskupljenja su nove ulazne cijene", rekao je Bajić.

Upoređujući trenutne cijene i one od prije mjesec dana, može se vidjeti da je, prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, prije mjesec dana, odnosno 15. jula, cijena dizela iznosila u prosjeku 2,46 KM.

Za samo 20 dana, odnosno 5. avgusta, dizel je koštao u prosjeku 2,66 KM, što je za 20 feninga skuplje.

I u Federaciji BiH cijene dizela na benzinskim pumpama ponovo su porasle, pa je tako krajem jula benzin koštao 2,65 KM po litru, a dizel 2,61 KM, dok je on sada skuplji za 10 feninga.

Tako je od danas cijena dizela u Sarajevu u prosjeku oko 2,71 KM, a ista je i cijena i benzina.

Edhem Bečikčić, stručnjak za gorivo, za "Nezavisne novine" kazao je da je činjenica da se cijena nafte na berzi kreće prema gore, jer su, prema njegovim riječima, OPEC i Rusija dogovorili kvote, što je na kraju rezultiralo višom cijenom goriva.

"To može biti objektivno opravdanje za domaće proizvođače, jer su oni 100 odsto ovisni o uvoznoj nafti. No, izjednačenje cijena benzina i dizela je stvar politike. Na Zapadu je logično da je dizel jeftiniji od benzina, ali to kod nas nije slučaj", pojašnjava Bečikčić.

Dodaje da je razlog ovih poskupljenja svakako i što rafinerija od kojih se dobavlja dizel drži takve cijene.

Kako je istakao, do kraja godine će biti stabilna situacija u energetici, te neće biti drastičnih skokova cijena.

"Ni ovo nije preveliko poskupljenje, ali je, naravno, svaki fening bitan za građane i našu socijalnu strukturu stanovništva, ali ne bi trebalo do kraja godine očekivati veće izmjene cijena", zaključio je Bečikčić.