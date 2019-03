Od 1. juna nije validan ÖSD sertifikat za radnu vizu u Njemačkoj

SARAJEVO - Odluka njemačkih vlasti da od 1. juna više ne priznaju ÖSD sertifikate o poznavanju njemačkog jezika u procesu izdavanja radnih viza u Njemačkoj je definitivna, rekao je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić.

Bandić, koji se sastao sa ambasadorom Njemačke u BiH Kristijanom Homan u vezi sa nedavnom objavom njemačke Ambasade da neće vrijediti v jezički sertifikati, rekao je da je Agencija u posljednje vrijeme dobila veliki broj upita kandidata o statusu ovog sertifikata.

On je naveo da Agencija trenutno ima oko 270 kandidata koji su prijave predali prema važećoj proceduri, od kojih mnogi imaju ÖSD sertifikat o poznavanju njemačkog jezika.

"Na sastanku smo dobili potrebne informacije. Ukoliko oni svu proceduru u NJemačkoj završe do 1. juna moći će da dobiju radnu vizu. Realno je očekivati da će svi kandidati koji do kraja marta predaju dokumente u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH do 1. juna uspjeti da dobiju potrebne dokumente iz Njemačke i prije navedenog roka zakažu termin za vizu u Ambasadi NJemačke", pojasnio je Bandić.

On je naveo da će svi kandidati koji u aprilu i naknadno budu predavali dokumente u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH biti informisani da vjerovatno do navedenog roka neće moći da dobiju radnu vizu, te da će im biti potreban sertifikat o poznavanju njemačkog jezika Gete instituta.

Sastanak u Ambasadi Njemačke u Sarajevu organizovan je da bi se Bandić upoznao o odluci o prestanku važenja ÖSD sertifikata o poznavanju njemačkog jezika i pravovremeno informicao sve kandidate koji apliciraju za rad u NJemačkoj, saopšteno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH su se oglasili i u vezi sa informacijama o prevarama radnika iz BiH u Sloveniji, navodeći da se radnici mogu legalno zaposliti samo na način da su u proceduru posredovanja uključeni Agencija za rad i zapošljavanje BiH, te Zavod za zapošljavanje Slovenije.

"Da bi se zapošljavanje ostvarilo mi moramo prvo dobiti radnu ponudu, odnosno oglas za radno mjesto, te ime kandidata koji se zapošljavaju prema tom oglasu. Ako ne postoji oglas, ne postoji ni procedura posredovanja, te samim tim zapošljavanje nije legalno. Ukoliko su informacije u medijima, tačne riječ o kršenju zakona od oba subjekta - i poslodavca i radnika", izjavio je Bandić.

On je ukazao da su u konkretnom slučaju radnici prvo otišli u Sloveniju, a zatim da bi im se tamo, kako je navedeno, "uređivali papiri", te da su tek onda potpisali ugovor o radu.

"Procedura zapošljavanja u inostranstvu podrazumijeva da sve počinje od ugovora o radu ili izjave poslodavca da želi zaposliti određenog radnika, zatim dobijanja radne dozvole, te na kraju dobijanja radne vize. Tek kada se dobije radna viza može se otići u drugu državu", rekao je Bandić.

U saopštenju se napominje da je više puta upozoravano da radnici obavezno prilikom zasnivanja radnog odnosa kontaktiraju Agenciju za rad i zapošljavanje BiH, da bi izbjegli prevare.