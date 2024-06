Od jula do septembra iznajmljivanje auta u Srpskoj skuplje za 20 odsto

BANJALUKA, GRADIŠKA - Za iznajmljivanje automobila u Republici Srpskoj, odnosno rentakar, od jula pa do septembra će biti potrebno izdvojiti i do 20 odsto više novca nego u ostalim mjesecima, ističu naši sagovornici i dodaju da se cijene kreću od 70 pa do 150 maraka po danu.

Naime, kako su rekli, iznajmljivanje vozila najviše traže stranci, ali i naši ljudi koji iz dijaspore dolaze u rodni kraj pa im treba vozilo, ali da i cijenu diktira tip vozila.

Iz rentakar agencije "DD drive" Gradiška kazali su da imaju veliki broj zainteresovanih, te da su njihovi klijenti uglavnom ljudi iz dijaspore.

"Auto se uzima sa neograničenom kilometražom, te ljudi uglavnom uzmu u periodu od 10 dana do tri mjeseca", kazali su iz ove agencije.

Ističu da su cijene mimo sezone kreću do 60 maraka, dok u jeku sezone one idu preko 70 maraka pa i više, zavisno od vrste auta i vremenskog perioda na koji se iznajmljuju. Dodali su da stranci znaju da rezervišu vozila mjesec dana unaprijed.

Iz "Control rent a cara" Banjaluka kazali su da je primjetno da je obim poslovanja veći nego prošle godine, te da su uglavnom stranci ti koji iznajmljuju vozila, ali da i cijena zavisi od dosta faktora.

"Zavisi od klase vozila, izvora od kojeg je došla rezervacija, dužine najma, posebnih zahtjeva klijenta za dodatnim proizvodima i paketa osiguranja vozila tokom najma", kazali su iz ove rentakar agencije i dodali da se cijene kreću od 60 do 150 KM.

Ističu da su u ljetnom periodu, od jula do septembra, cijene za 20 do 30 odsto više od onih tokom zime.

Iz rentakar agencije "Branković auto" Banjaluka ističu da ima potražnje i upita, ali nema toliko realizacije upravo zbog onih koji se bave na crno ovim poslom.

Kako su rekli, cijene se kreću od 70 do 80 maraka po danu unutar područja BiH u ljetnom periodu, dok u godini postoji miran period kada je jako slaba potražnja i onda su, kako kažu, prinuđeni da spuste cijene od 50 do 60 KM.

"Potražnje ima, ali ne kao prošle godine, a smatramo da je glavni razlog to što je otvoreno dosta agencija koje rade na crno i nemaju vozila koja nalaže zakon, odnosno da nisu starija od sedam godina, nego iznajmljuju automobile koji već deceniju ili dvije krstare drumovima. Oni koji poštuju zakon i ono što nalaže inspekcija zbog svega toga su u nezgodnoj situaciji", rekli su u ovoj rentakar firmi.

Ističu da ima klijenata kojima je za automobil star godinu puno da plate 60 ili 70 maraka po danu, navodeći da na drugom mjestu mogu naći vozilo i za 25 KM.

"Cijene usluga nismo spuštali, jer imamo mnogo ulaganja. Da automobil bude spremljen za iznajmljivanje, potreban je novac za registraciju, za kasko osiguranje, a skočila je i cijena održavanja u ovlaštenim servisima, kao i dijelova", ističu u ovoj agenciji.

Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, juče je imao sastanak sa predstavnicima rentakar firmi, na kojem je poručeno da je potrebno suzbiti sivu zonu u ovoj oblasti.

"Nastavićemo razgovarati o tome kako da suzbijemo sivu zonu koju imamo u rentakar biznisu. Svi znamo da su one jedan od sastavnih stubova turističke ponude u Srpskoj", rekao je Šulić novinarima u Banjaluci prije sastanka.

Dodao da je realni broj pružalaca usluga iznajmljivanja vozila i 10 puta veći od broja registrovanih agencija koje posluju po zakonu i pravilnicima koji regulišu tu oblast.

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, rekao je da je već odlučeno da bude formiran odbor za zaštitu interesa pružalaca usluga iznajmljivanja vozila.

"U srijedu smo imali sjednicu Upravnog odbora Područne privredne komore Banjaluka i donijeli smo odluku da u okviru naših organa formiramo odbor koji bi štitio interese privrednih društava koja se bave uslugama rentakara", rekao je Račić.

Naveo je da će zajedno sa Ministarstvom trgovine i turizma i Ministarstvom saobraćaja i veza Srpske nastojati da regulišu tu oblast kako bi pružaoci usluga iznajmljivanja vozila imali ambijent za kvalitetan rad.

"S druge strane, da i korisnici njihovih usluga imaju adekvatna sredstva i uslugu od samih rentakar kuća", kazao je Račić.

