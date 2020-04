Od korone već oboljelo 70% mikro, malih i srednjih biznisa

SARAJEVO, BANJALUKA - Usljed pojave pandemije virusa korona u Bosni i Hercegovini već je oboljelo 71,5 odsto mikro, malih i srednjih biznisa, rezultat je istraživanja koje je sprovela Fondacija za društvenoekonomski razvoj 787 u periodu od 26. marta do 5. aprila.

U sprovedenoj onlajn anketi o uticaju krize prouzrokovane virusom korona na biznise i preduzetnike u BiH učestvovalo je 1.346 preduzetnika u BiH, od toga 90,1 odsto je iz FBiH, 9,2 odsto iz RS i 0,7 iz Brčko distrikta.

Kako se navodi u istraživanju, od ukupnog broja ispitanika, njih 78,4 odsto posluje isključivo u BiH, a 19,6 odsto posluje i na domaćem i inostranom tržištu.

"Na ključno pitanje kako je pojava kovida-19 uticala na poslovanje i prihode biznisa ispitanika, čak 71,5 odsto anketiranih odgovorilo je da je kriza već do trenutka sprovođenja istraživanja izuzetno negativno uticala na njihovo poslovanje i prihode", navode u ovoj fondaciji.

Oni ističu da je i bilo očekivano da je kriza do sada najnegativnije uticala na mikrobiznise, od kojih je 72,4 odsto navelo da su imali izuzetno negativan u uticaj.

"Do kraja prve sedmice aprila, već je 72,7 odsto ispitanika obustavilo poslovanje, dok je 16,4 odsto nastavilo poslovati uvodeći alternativni vid poslovanja poput dostavljanja proizvoda na adresu. Dodatno, do kraja prve sedmice aprila 11 odsto ispitanika bilo je primorano privremeno odjaviti uposlenike, dok je 51,9 odsto izrazilo bojazan da će to uskoro morati učiniti", kažu u ovoj fondaciji.

U istraživanju je zabrinjavajući podatak da čak 74,3 odsto vlasnika biznisa strahuje da će biti prisiljeni da zatvore svoj biznis, a najveći dio ispitanika zapravo nije siguran da će biti u mogućnosti samostalno prebroditi krizu, dok njih 35,3 odsto smatra da će morati zatvoriti biznis ukoliko ne dobije adekvatnu podršku.

Dodaje se da je 95,6 odsto ispitanika navelo da im je trenutno finansijski vid podrške najpotrebniji, te njih 56,9 odsto ističe potrebu za oslobađanjem od poreza i doprinosa, 23,5 odsto neophodnim smatra jednokratnu finansijsku podršku, a 13,8 odsto moratorijum na otplatu kredita i svih obaveza državi.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kaže da je najveći udar na "manje biznise", bez obzira na to kojom se oni djelatnošću bave.

"Uglavnom je riječ o biznisima koji su inače bili na granici preživljavanja u najvećem broju slučajeva i koji nemaju velike unutrašnje rezerve te su većinom zaduženi i ne mogu dugo vremena podnijeti bez prihoda, jer se obaveze gomilaju. Zaposlene radnike treba plaćati i definitivno su u velikom problemu", kaže Gavran.

On je rekao da se poslovanje moralo potpuno obustaviti u nekim djelatnostima, poput ugostiteljstva, turizma i drugih oblasti.

Gavran je rekao da je za potpuno prevazilaženje krize, najbolje da se pandemija virusa korona što prije završi.

"Kada je riječ o nadoknadi šteta, neke od mjera su već donesene. Šteta nikada neće biti potpuno ili dovoljno nadoknađena, jedino što bi potpuno saniralo poslovanje je kada bi se pokrili svi troškovi koji su nastali i da se nadoknade svi propušteni prihodi, a to se neće desiti ni u drugim državama, pa ni u BiH", ističe Gavran.

Kaže da domaće vlasti mogu da pruže minimum da kompanije prežive, ali u dužem periodu koji bi se mjerio, ne mjesecima, nego godinama.

"Da se omogući dugoročno povoljnije finansiranje, podsticaji, manja opterećenja, pa ako vlada realno ne može pokriti kompletne gubitke, može se u dužem periodu olakšati poslovanje", rekao je Gavran.