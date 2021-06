Od sutra se ukida roming na zapadnom Balkanu

BEOGRAD - Roming između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije biće ukinut od sutra, potvrdio je Tanjugu pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Dobrijević.

"Ovo je poslednja faza realizacije sporazuma koji je zaključen u Beogradu još u aprilu 2019. godine, i u toj poslednjoj fazi čija primena počinje 1. jula ukidamo potpuno roming na teritoriji zapadnog Balkana. To znači da će cene po kojima ste razgovarali, slali SMS poruke i koristili podatke na mobilnim mrežama u nacionalnom saobraćaju biti identične na teritoriji Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije", rekao je Dobrijević.

On je naglasio da su cijene usluga mobilne telefonije izjednačene za sve navedene zemlje, ali je zamiolio građana da se prije puta kod svojih operatora informišu o detaljima zbog različitih paketa usluga koje imaju, kako ne bi dolazilo do nesporazuma i neprijatnosti.

Dobrijević je rekao kako ne postoje suštinska ograničenja u pogledu korišćenja usluga mobilna telefonile, ali je dodao da je, po ugledu na zemlje EU, uvedena politika fer korišćenja.

"Ona se svodi na to da korisnik ne treba pretežno da boravi u drugoj zemlji i da tamo koristi karticu opetratora iz svoje matične zemlje. Ako idete na more na 10 ili 20 dana, ne može doći do situacije sa nefer korišćenjem kartice, jer se ponašanje korisnika uzorkuje na četiri meseca", naglašava Dobrijević.

On je objasnio da, ukoliko u tom periodu dođe do pretežnog ili isključivog korišćenja kartice srpskog operatora u nekoj od navedenih okolnih zemalja, tada će ga operator opomenuti.

"Korisnik nakon toga može da koriguje svoje ponašanje. Tek ukoliko ne postupi po upozorerenju, operator ima pravo da naplati naknadu za roming, ali ne očekujemo da će se to događati u praksi", naveo je Dobrijević.