Ohrabrujući podaci za RS: Rekordna pokrivenost uvoza izvozom

BANJALUKA - Pokrivenost uvoza izvozom dostigla je rekordni nivo u Republici Srpskoj i iznosila je od januara do oktobra ove godine 71,4 odsto. Prema zadnjem izvještaju Republičkog zavoda za statistiku, pokrivenost je bila najveća na početku godine, u januaru, kada je iznosila 92,3, a najmanja u aprilu i junu sa po 61 odsto.

Izvoz je u periodu januar - oktobar 2017. godine povećan za 21,9 odsto u odnosu na prošlu godinu.

"Pokazatelji o spoljnotrgovinskoj razmjeni, odnosno bržem rastu izvoza od uvoza, ove godine su ohrabrujući. Veoma je važno za našu privredu da se ovi trendovi nastave do kraja godine, ali i u narednoj", kazao je Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS.

Inače, na ove pozitivne pokazatelje najviše utiče izvoz drvoprerade i prehrambene industrije.

"Da bismo i u narednom periodu napravili još bolje rezultate i da bi naš izvoz stigao vrijednost uvoza, veoma je važno da se realizuju mjere koje smo uputili Vladi, a koje se odnose na rasterećenje privrede i unapređenje uslova poslovanja u RS, kako bi naše kompanije bile što konkurentnije na domaćem, ali i na inostranom tržištu. U pojedinim sektorima postoji zainteresovanost stranih kompanija za saradnju s našima", kazao je Blagojević.

Prema njegovom mišljenju, problem su uslovi poslovanja i nedostatak odgovarajuće kvalifikovane i kvalitetne radne snage kod nas, koju prati sve veći broj ljudi koji odlaze iz RS i BiH, što dovodi u pitanje sklapanje tih ugovora.

U periodu januar - oktobar 2017. godine obim robne razmjene RS s inostranstvom iznosio je 6.844.741 KM, od čega se na izvoz odnosilo 2.852.088 KM, a na uvoz 3.992.653 KM.

Predrag Duduković, ekonomski analitičar i član SWOT-a, istakao je kako je veći priliv deviza uvijek dobro došao.

"Veći priliv, a manji odliv deviza znači da će privreda bolje da radi. Međutim, tu ima problema kao što je činjenica da je uvoz u onim skupljim i luksuznijim stavkama opao, i to ne zato što ih mi proizvodimo, nego zbog pada kupovne moći građana, i na to treba obratiti pažnju", kazao je Duduković.

Prema njegovom mišljenju, izvoz treba dodatno jačati kada je u pitanju energija, drvo i metalska industrija.

"Pogotovo kada je u pitanju metalska industrija, jer imamo dobre stručnjake, a izuzetno je tražena u svijetu. Kada je u pitanju drvna, nikako ne izvoziti građu, nego gotov proizvod, koji ima puno veću cijenu", navodi Duduković.

Goran Radivojac, ekonomista, kaže da je "put na kojem se nalazi priča uvoz - izvoz dobra, ali da nam se, eto, tako zadesila".

"Hoću da kažem da se mi ne možemo vezati ni za koju politiku i strategiju iz domena ekonomije pa da kažemo zbog toga je došlo do pomaka, to se više stihijski dešava nego što mi to kontrolišemo, zato i čitav proces moramo staviti pod kontrolu", rekao je Radivojac.

On je dodao da se uvoz ne treba suzbijati, nego da se mora raditi na tome da što više robe izvezemo.

Tabela:

Republika Srpska Ukupno Izvoz Uvoz

6.844.741.000 KM 2.852.088.000 KM 3.992.653.0000 KM

Srbija 350.784 701.132

Italija 446.012 455.577

Njemačka 249.137 327.473

Hrvatska 379.045 179.317

Rusija 38.213 508.433

Slovenija 281.695 232.055

Austrija 213.420 136.255