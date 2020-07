Olakšice beogradskim ugostiteljima zbog korone

BEOGRAD - Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je danas da će Grad Beograd pomoći ugostiteljima da prevaziđu probleme u kojima su se našli zbog epidemije.

Tako će Grad za jul i avgust smanjiti zakup ugostiteljima koji se nalaze u objektima koji su vlasništvo Grada Beograda za 50 odsto, rekao je Vesić za TV Hepi, a saopštila Gradska uprava.

On je naveo da se druga mjera odnosi samo na Vračar, jedinu opštinu na kojoj je, na prijedlog građana, prošle godine zabranjeno da se postavljaju bašte na parking mjestima, zbog čega je veliki broj ugostiteljskih objekata na Vračaru bez bašti.

Kako je prema odluci Kriznog štaba restoranima i kafićima na teritoriji grada dozvoljeno da rade do 21 sat, a bašte do 23 sata, ti restorani i kafić na Vračaru našli su se u teškoj poziciji, kaže Vesić i navodi da će zbog toga na sednici Skupštine grada Beograda, koja se održava do kraja mjeseca, predložiti da se odluka o postavljaju bašti kafića i restorana na Vračaru suspenduje do kraja ove godine.

"To znači da će ovi ugostitelji sa Vračara moći da imaju bašte od 1. avgusta", rekao je Vesić.

On je dodao da su ugostiteljstvo i usluge grana privrede u Beogradu koja je najugroženija zbog promjene načina života zbog korona virusa i da će Grad zato učiniti šta može, iz svoje nadležnosti, da restoranima i kafićima pomogne da lakše prežive ovaj period.

(b92)