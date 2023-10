Omiljeni brend iz filma "Barbie" izlazi na Njujoršku berzu

BERLIN, NJUJOR - Čuveni njemački proizvođač sandala prešao je dug put od svog osnivanja 1774. godine kao firma za proizvodnju ortopedskih cipela do listiranja na berzi u Njujorku.

Birkenstock bi trebalo bi da bude procijenjen na 9,7 milijardi dolara kada bude pušten na berzu ovog mjeseca, procjenjuju analitičari.

Oko 32,2 miliona običnih dionica biće pušteno na Njujoršku berzu u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO). U ponedjeljak je kompanija procijenila svoje dionice na 44 do 49 dolara za svaku, što bi moglo dovesti do povećanja njene tržišne kapitalizacije za 1,58 milijardi dolara u najboljem slučaju, piše The Guardian.

Njemački brend je doživio oživljavanje interesovanja u posljednje dvije godine i sada je omiljen među poznatim i uticajnim ličnostima. Jedan od njegovih brendova je predstavljen u filmu Barbie, a glumica Margo Robi (Margot Robbie) je i privatno uočena kako nosi par ružičastih Birkenstock sandala.

Prošle godine bili su jedan od najkupovanijih modnih predmeta u Velikoj Britaniji.

IPO će biti obavljen 11. oktobra, a kompanija je zapravo bila u rukama porodice osnivača sve do 2021. godine, kada je prodala većinski udio privatnom investicionom fondu L Catterton, kojim upravlja najbogatiji Evropljanin Bernar Arno (Bernard Arnault).

U devet mjeseci zaključno sa 30. junom ove godine, Birkenstock je zabilježio prihode od 1,17 milijardi dolara, što je 21 posto više u odnosu na isti period godinu dana ranije. Neto dobit za devet mjeseci iznosio je 129,1 milion eura, što je 20 posto manje u odnosu na 103,3 miliona eura prije godinu dana, prenosi Biznis.rs.

Dok su druge kompanije prebacile proizvodnju na mjesta gdje je radna snaga generalno jeftinija, kao što je Azija, Birkenstock tvrdi da se 95 posto njegovih proizvoda sklapa u Njemačkoj. Sa sjedištem u zapadnom gradu Linc na Rajni, kompanija ima nekoliko proizvodnih lokacija u zemlji i oko 6.200 zaposlenih širom svijeta.