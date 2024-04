Oporavlja se tržište vozila u BiH: Svaki osmi uvezeni auto je nov

BANJALUKA, SARAJEVO - Više od 5.000 automobila uvezeno je u prva tri mjeseca ove godine u odnosu na isti period lani, a stručnjaci iz ove oblasti ističu da dolazi do oporavka tržišta automobila, ali pojašnjavaju da se ne očekuju niže cijene.

Naime, kako pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom tri mjeseca ove godine uvezena su 20.293 automobila u Bosnu i Hercegovinu, u vrijednosti višoj od 342 miliona KM računajući i plaćene dažbine.

Od ovog broja, 17.662 su polovni automobili te je 2.631 nov.

"U istom periodu prošle godine u BiH je došlo 15.035 automobila. Tada je došlo 12.898 polovnih, te 2.137 novih automobila. Ukupna vrijednost je veća od 270 miliona računajući plaćene dažbine", rekli su iz UIO BiH za "Nezavisne novine".

Prema njihovim podacima, tokom cijele prošle godine uvezeno je ukupno 72.237 automobila, od kojih su 9.363 nova, a 62.873 polovna, ukupne vrijednosti više od jedne milijarde, tačnije 1.239.882.147 KM.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, kaže da brojevi govore da je došlo do opravka tržišta automobila, odnosno do stabilizacije prije svega tržišta polovnih vozila.

"Problemi u auto-industriji pojavili su se 2020. godine, kada je bila pandemija izazvana virusom korona, tada je bio nedostatak određenih dijelova, ali došlo je i do pada kupovne moć stanovništava. Sve je to uticalo da dođe do pada prometa u ovoj oblasti", kazao je Ćorić i istakao da je zatim došlo do enormne cijene vozila.

"Trenutno nas u ovoj industriji očekuje stabilizacija cijena i ne bi trebalo da dođe do rasta", kazao je Ćorić.

Dodao je da je veoma teško očekivati da dođe do pada cijena vozila, kako novih, tako i polovnih.

Haris Muratović, brand manager u MOON-u (Porsche BH), rekao je za "Nezavisne novine" da je došlo do stabilizacije tržišta automobila, te, kako kaže, ne očekuje trend rasta cijena automobila, ali ne očekuje ni pad.

"Ne očekujemo da će biti nekih drastičnih poremećaja što se tiče rasta cijena, imali smo neka sitna poskupljenja u prethodnom periodu kad su u pitanju nova, ali i polovna vozila", kazao je Muratović.

Prema njegovim riječima, u povećanju uvoza automobila u ovoj godini veliku ulogu ima i turistički sektor.

"Naime, sigurno je ovaj sektor imao potrebu da se snabdije automobilima, jer su rentakar kuće značajni kupci", kazao je Muratović.

Da je nemoguće objasniti ovako drastičan rast uvoza bez više podataka, kaže za "Nezavisne novine" i Igor Gavran, ekonomski analitičar.

"Nekoliko je mogućih razloga, kao što su odgođene, zakasnjele isporuke iz prethodne godine, obnova voznih parkova prevoznika i drugih privrednih subjekata zbog usklađivanja s novim EURO standardima ili istupanjima ugovora o najmu, kao na primjer zamjena voznog parka rentakar agencija, nabavka za dalju preprodaju unutar ili izvan BiH, uvoz radi rezervnih dijelova, jednostavno je veoma teško dati precizan odgovor, jer je razlika enormna", kazao je Gavran.

Dodao je, ukoliko se ovaj trend ne nastavi tokom cijele ove godine, onda bismo mogli govoriti tek o promjenama perioda uvoza, ali kako kaže, ako se nastavi, bilo bi zaista vrijedno dodatnog istraživanja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.