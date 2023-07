Opštinama svanulo nakon otplate 330 miliona KM kredita

BANJALUKA - Nakon što je Republika Srpska vratila ratu ino-duga u junu od oko 330 miliona KM, lokalne zajednice u Srpskoj dobile su više novca od PDV-a, međutim s ozbirom na to da su ti prihodi u prvih pet mjeseci ove godine bili znatno manji, većina opština i gradova u Srpskoj već u septembru moraće raditi rebalans budžeta.

"U prvom kvartalu ove godine pad prihoda bio je negdje oko 12 odsto u odnosu na ono što je planirano, ali moram reći da je nakon što je plaćena tranša međunarodnog kredita u visini od 330 miliona KM, prilivi PDV-a su krenuli sasvim normalno kao što su bili i ranije. Znači, negdje otprilike od juna su normalni krenuli, ali u prvom kvartalu to je bio dramatičan pad", rekao je Milan Miličević, načelnik opštine Teslić, dodajući da se najavljuje neka nova tranša duga u septembru od oko 500 miliona KM te da se može očekivati da će opet biti manji prihodi od PDV-a.

I Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova u Republici Srpskoj, kaže da se potvrdilo ono što je i ranije govorio te da prva tri ili četiri mjeseca nisu bila mjerilo.

"Prihodi jesu bili znatno manji, ali zato smo u junu dobili više PDV-a nego što smo planirali. Sada u julu to je normalno i vjerujem da će na kraju godine ukupni prihodi od PDV-a u lokalnim zajednicama biti manji za četiri do pet odsto, što nije strašno. Mislim da će zato sljedeća godina biti rekordna u svim lokalnim zajednicama", rekao je Ćosić, naglašavajući da će ipak sve lokalne zajednice morati na rebalans budžeta te da će prihode od PDV-a neke lokalne zajednice nadomjestiti uštedama, a neke podizanjem kredita.

Zanimljivo je da je Ministarstvo finansija u Vladi Republike Srpske opštinama dalo saglasnost na lokalne budžete, uprkos tome što su znali da će za otplatu kredita trebati daleko više novca nego godinu ranije.

Miličević kaže da je to uobičajena politika Vlade RS da daju saglasnost na budžet iako znaju da će biti manje novca, naglašavajući da je to gašenje požara i politika od danas do sutra koja se nada da će se desiti neko čudo.

"U ekonomiji, vođenju budžeta sve je egzaktno i onaj ko se odgovorno bavi tim poslom, pogotovo jedno ministarstvo finansija koje mora da bude sastavljeno od vrhunskih stručnjaka, može da izračuna i predvidi tokove novca i obaveze, rashode i prihode. Radi se amaterski i neozbiljno", rekao je Miličević te dodao da su sve lokalne zajednice dobile saglasnost za jedno, a onda nakon nekoliko mjeseci imate pad te da je to znak da imate amaterizam u ministarstvu.

Inače, prihodi od PDV-a u prvih šest mjeseci iznosili su pet milijardi i veći su za 297 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 4,703 milijarde KM, međutim zbog otplate spoljnog duga entiteti su dobili manje novca.

Naime, nakon što UIO prikupi novac po osnovu indirektnih poreza prvo se servisira spoljni dug, a onda se raspoređuje novac na niže nivoe vlasti. Republika Srpska u prvih šest mjeseci prošle godine po osnovu PDV-a dobila je 947 miliona KM, a u istom periodu ove godine 896 miliona KM ili 51 milion KM manje, ali je rata spoljnog duga u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine povećana za 75 miliona KM.

"Tačno je da su u periodu od februara do maja smanjeni prihodi od PDV-a, ali je jun bio znatno bolji i popravili su se ti prihodi u odnosu na ranije mjesece. Kada je u pitanju Zvornik, do sada smo dobili 2,5 miliona KM manje u odnosu na plan, ali Zvornik svake godine ima rastući koeficijent od PDV-a pa smo zato planirali i više prihoda", rekao je Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.