Otkriven skandal: Appleova kreditna kartica ne vjeruje ženama

Suosnivač Applea Stiv Voznijak pridružio se internet debati i optužbama da Appleova kreditna kartica diskriminiše korisnike.

Posljednjih nekoliko dana izvjesni broj korisnika kreditne kartice Apple Card objavio je kako su primijetili diskriminaciju kada je riječ o odobravanju kreditnih limita. Naime, u SAD je uobičajeno da supružnici dijele bankarske račune, imaju zajedničku imovinu, pa samim tim i isti kreditni rejting. Uprkos tome, gotovo po pravilu supruge su dobijale značajno manja kreditna odobrenja na ovoj kartici od svojih bračnih partnera.

U nekim slučajevima razlike u odobrenim limitima bile su ogromne - čak do 20 puta veći limiti odobravani su u korist muškaraca.

Poslije većeg broja prijava, od kojih je jedna došla i od samog suosnivača Applea, nadležne američke finansijske institucije pokrenule su istragu.

Ukoliko se pokaže da su algoritmi koji obrađuju podatke o bonitetu korisnika i dodjeljuju im limite diskriminisali žene, oni koji su izdali karticu, u ovom slučaju Goldman Sachs i Apple, naći će se u sukobu sa zakonom.

Appleova kartica, na tržište je lansirana ovog ljeta, a Apple na njoj zarađuje od kamata, ali druge strane, vlasnicima daje i određene popuste na svoje uređaje.

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work.