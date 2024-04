Otvoren Energetski samit u Neumu, potrebna hitna akcija lidera

NEUM – U Neumu je danas zvanično otvoren Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2024. koji će trajati do 26. aprila.

Ovaj samit, će, kako su organizatori naveli, okupiti ključne domaće i međunarodne aktere, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, stručnjake u energetici te predstavnike poslovne zajednice.

Majkl Marfi, ambasador SAD-a u BiH, istakao je da Bosni i Hercegovini vrijeme ističe za provedbu reformi koje su od kritične važnosti kako bi se ispravile godine nerada, korupcije i zapostavljanja koje su dovele energetski sektor u teško stanje ranjivosti i disfunkcionalnosti.

"Ova zemlja se mora okupiti oko energetskog sektora i to se mora učiniti odmah. Sektor energije može biti stub stabilne i prosperitetne ekonomije i društva. Bosna i Hercegovina može postići svoju sigurnost prije nego što bude kasno, ukoliko se lideri posvete hitnoj akciji, integritetu, saradnji i vladavini u kojoj su građani na prvom mjestu. Ali sat otkucava, vrijeme za akciju je sad", naveo je Marfi.

Tomas Fičen, ambasador SR Njemačke u BiH, naveo je da je ova država

posvećena podršci Bosni i Hercegovini i državama regije u dostizanju klimatskih ciljeva te u omogućavanju tranzicije sa fosilnih goriva.

"U tu svrhu Vlada Njemačke je pokrenula, kako mi to zovemo, Regionalno klimatsko partnerstvo Njemačke i šest zemalja Zapadnog Balkana. Kancelar Scholz je najavio ovo partnerstvo na prošlogodišnjem Berlinskom samitu u Tirani, a ono nudi značajna sredstva – sve ukupno do 1,5 milijardi eura do 2030. godine. Uvjeren sam da će ova vrsta saradnje između Njemačke i BiH donijeti ogromne benefite ekonomiji i narodu BiHe", rekao je Fičen.

Josef Zrzavecki, šef kancelarije Ambasade Republike Češke, kazao je da je mnogobrojno učešće čeških stručnjaka iz realnog sektora i naučnih krugova na ovogodišnjem Energetskom samitu u Neumu.

Narin Sahakjan, vršilac dužnosti rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, navela je da su čista i inkluzivna energetska rješenja jedan od ključnih prioriteta UNDP-a globalno, te da su ponosni što već više od decenije podržavaju partnere u Bosni i Hercegovini u borbi protiv klimatskih promjena.

Džulijan Rajli, ambasador Velike Britanije u BiH, istakao je da sa zadovoljstvom podržavaju Energetski samit 2024 koji je prilika da se pronađu načini kako da Bosna i Hercegovina postane izvoznik energetske sigurnosti u Evropi i unovči obilje prirodnih izvora obnovljive energije.

Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH, naglasio je da je potrebno usmjeriti legislativu za tranziciju sa neobnovljivih u obnovljive izvore energije, što smatra ozbiljnim izazovom za vlasti u Bosni i Hercegovini u narednom periodu.

"Moramo na svim nivoima aktivno raditi kako bi omogućili bolju zakonsku platformu za energetsku tranziciju", poručio je Konaković.

Nermin Nikšić, premijer FBiH, kazao je da je energetski samit okupio najvažnije aktere iz oblasti energetike i predstavnike poslovne zajednice.

"Samit je odlična prilika da se na jednom mjestu, kroz tematske panele, radionice i prezentacije relevantnih projekata diskutuje o ključnim temama vezanim za energetski sektor Bosne i Hercegovine", kazao je Nikšić.

Događaj organizuju Vlada Sjedinjenih Američkih Država putem USAID Projekta asistencije energetskom sektoru (USAID EPA), Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Savezna vlada Njemačke preko Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Ambasada Republike Češke u BiH, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Britanska ambasada Sarajevo.

