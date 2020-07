Otvoren savremeni Tropic market i u Čelincu

Domaći trgovački lanac Tropic danas je u Čelincu, na adresi Kralja Petra Prvog 2, u devet časova otvorio 64. poslovnu jedinicu.

Već prepoznatljiv po novom konceptu maloprodajnog objekta, Tropic je i u novootvorenom marketu predstavio svoju raznoliku ponudu s posebnim naglaskom na svježe odjele gotovih jela, pekarskih i poslastičarskih proizvoda, odjele voća i povrća, svježeg i kvalitetnog mesa i ribe.

"Kontinuirano širimo mrežu svojih maloprodajnih objekata, nastojeći da ispunimo očekivanja kupaca i pružimo kvalitetnu uslugu i ponudu. Tropic market koji smo otvorili u Čelincu ukupno čini preko 1.500 metara kvadratnih i u njemu će raditi 50 zaposlenih. Novi Tropic market opremljen je u skladu s najvišim standardima u oblasti trgovine i skockan je tako da kupcima pruži ugodnu kupovinu, u prijatnom ambijentu", saopštili su iz kompanije Tropic maloprodaja d.o.o.

Kupcima Tropic marketa u Čelincu svakodnevno će biti dostupno više od 100 vrsta jela iz samouslužne vitrine iz kojih će moći da odaberu gotova jela, supe i čorbe iz dnevne ponude ili da naprave salatu po svom ukusu, a sve to po jedinstvenoj cijeni.

Sladokusce će dočekati šarolika paleta slatkih zalogaja. Posne torte od piva i meda, vina, kolač s rogačem i čokoladom, mafini i gibanica sa slatkim nadjevima su samo djelić programa poslastica koje svakodnevno očekuju kupce u Tropic marketu.

Sastavni dio Tropic marketa Čelinac je i prostor za konzumaciju hrane "Sjedi i jedi".

Na dan otvaranja, svaki 100. kupac obavio je besplatnu kupovinu, a za kupovine preko 50 KM ljubazni Tropic trgovci dijelili su poklone i bonove sa 10% popusta za narednu kupovinu. Nisu izostali ni pokloni iznenađenja za kupovine preko 100 KM, dok je svaka 500. kupovina nagrađena kombinovanim frižiderom. Definitivno, domaćinska atmosfera upotponila je današnje otvaranje.

Radno vrijeme novootvorenog marketa je od ponedjeljka do subote od sedam do 22 časa te nedjeljom od sedam do 21 čas.