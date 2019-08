Otvorena je nova Auto Parts poslovnica

Nova poslovnica u Bihaću na adresi Jablanska 79, kako bi približila široku ponudu svojim kupcima i u tom kraju.

Poslovnica ima osiguran vlastiti parking, što je važno olakšanje svim kupcima, koji će potrebne auto-dijelove, auto-kozmetiku i svu drugu opremu iz bogatog Auto Parts asortimana, kupovati od ponedjeljka do petka od 8 do 18 časova te subotom od 8 do 17 časova.

Na usluzi kupcima su 3 prodajna savjetnika te dostavno vozilo koje serviserima dostavlja robu na dnevnoj bazi.

Iz svog bogatog asortimana Auto Parts posebno izdvaja preko 2.000 artikala profesionalne servisne opreme i alata, potrebnih za opremanje auto servisa, uz obezbijeđenu servisnu podršku i uslugu montaže, od strane certifkovanog osoblja. Među njima su različite vrste i tipovi dizalica, dijagnostički uređaji, optika trapa, te kompletan asortiman za vulkanizerske radionice.

Novina u odnosu prema krajnjim kupcima je i Red Spot program lojalnosti, putem kartica povoljnosti, koji uspješno funkcioniše već dvije godine. Takođe, djelatnost se širi na još jedan segment, a to je prodajno izložbeno vozilo za naše profesionalne kupce.

Više informacija saznajte na besplatan info telefon 0800 51 053 ili nas posjetite na adresi Jablanska 79, Bihać.