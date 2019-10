Otvorena poslovnica Auto Milovanović na Ilidži

Auto Milovanović obavještava sve kupce da je počela sa radom nova 21. prodavnica auto-dijelova, servisne i prateće opreme u Bosni i Hercegovini.

Nova poslovnica Auto Parts (Auto Milovanović) otvorena je u Sarajevu na Ilidži u ulici Kurta Schorka broj 12. Ovo je druga prodavnica ove grupacije u gradu Sarajevu.

Iz svog bogatog asortimana rezervnih i originalnih auto dijelova, Auto Parts (Auto Milovanović) posebno izdvaja preko 2.000 artikala profesionalne servisne opreme i alata, potrebnih za opremanje auto servisa, uz obezbijeđenu servisnu podršku i uslugu montaže, od strane certifkovanog osoblja. Među njima su različite vrste i tipovi dizalica, dijagnostički uređaji, optika trapa, te kompletan asortiman za vulkanizerske radionice.

I u ovoj prodavnici je dostupan Red Spot program lojalnosti, putem kartica povoljnosti, koji uspješno funkcioniše već dvije godine i omogućava do -10% popusta na određeni asortiman sezonske robe. Poslovnica ima osiguran vlastiti parking, a radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 18 časova te subotom od 8 do 17 časova.

Na usluzi profesionalnim kupcima su i 4 nova dostavna vozila, pored 3 postojeća, koja već dostavljaju kupljenu robu za grad Sarajevo iz prodavnice Auto Parts u ulici Džemala Bijedića 160.

Više informacija možete saznati putem brojeva telefona: 033 465 180, 465 181, 465 182, ili na besplatan info telefon 0800 51 053.