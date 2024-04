Ova zemlja ima najvišu inflaciju u Evrozoni

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u martu 2024. stopa inflacije iznosila 4,1 posto u odnosu na isti mjesec 2023.

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u martu je iznosila 4,1 posto na godišnjem nivou, odnosno bila je ista kao i u februaru, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS), piše Jutarnji list.

Eurostat je objavio da je inflacija u Hrvatskoj iznosila 4,9 posto na godišnjem nivou, što je najviša stopa u Evrozoni prema indeksu HICP.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u martu 2024. stopa inflacije iznosila 4,1 posto u odnosu na mart 2023. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest februar ove godine, porasla za 0,9 posto.

Posmatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procjenjena godišnja stopa promjene za usluge iznosi 6,6 posto, za grupu u kojoj su hrana, piće i duvan 4,7 posto, za industrijske neprehrambene proizvode bez energije 2,5 posto, a za energiju 1,4 posto.

Porast stope promjene na mjesečnom nivou procijenjen je za komponente industrijski neprehrambene proizvode bez energije, za 2,4 posto, usluge, za 0,4 posto, grupu u kojoj su hrana, piće i duvan, za 0,3 posto, a energija, za 0,2 posto.

DZS je najavio kako će konačni podaci indeksa potrošačkih cijena u martu 2024, prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema nameni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 16. aprila.

Eurostat: Inflacija u evropodručju u martu 2024. iznosiće 2,4 posto

Očekuje se da će godišnja inflacija u evropodručju u martu 2024. iznositi 2,4%, što je smanjenje u odnosu na 2,6% u februaru, prema brzoj procjeni Eurostata, statističkog zavoda Evropske unije.

Kada je riječ o glavnim komponentama inflacije u evropodručju, u martu se očekuje najviša godišnja stopa usluga (4,0%, stabilna u odnosu na februar), zatim slijede hrana, alkohol i duvan (2,7% u poređenju sa 3,9% u februaru), neenergetska industrijska roba (1,1% u poređenju sa 1,6% u februaru) i energija (-1,8% u poređenju sa -3,7% u februaru).

