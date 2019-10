Ove zemlje imaju najveću inflaciju

Venecuela je zemlja s najvišom inflacijom na svijetu, iza nje je Zimbabve i Južni Sudan, prenosi World economic forum.

Stopa inflacije veoma je važna jer utiče na finansijsku situaciju, na hipotekarna plaćanja, štednju i cijene.

Nizak, predvidiv rast inflacije je najbolji za sve.

Globalna stopa rasta inflacije je okvirno oko 3,6 odsto, pokazuju podaci MMF-a.

Ali ako je inflacija previsoka ili varira kompanije teško mogu da odrede cijene, a potrošačima je teško da planiraju svoje finansije.

Ukoliko cijene skoče drastično za kratko vrijeme nećete moći da kupite onoliko robe koliko ste mogli ranije u onda će biti teško da se vidi kolika je vrijednost valute novca države u kojoj se to dešava.

Na vrijednost valute neke zemlje utiču i politička i ekonomska stabilnost, zato ne čudi da su u vrhu liste Venecuela, Zimbabve i Južni Sudan. Kriza koja je pogodila Venecuelu uticala je na skok inflacije, koji je u aprilu iznosio 300.000 odsto u aprilu. Previranja koja su i dalje jaka ukazuju da će ona vremenom sve više rasti, a MMF je procijenio da će do kraja godine stopa inflacije skočiti na 10 miliona odsto.

These are the countries with the highest inflation https://t.co/B0LROvWTsm #economics pic.twitter.com/dphgBnwC7s