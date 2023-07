Ovo je najskuplja novčanica na svijetu

Najskuplja novčanica na svijetu je američka novčanica od 1.000 dolara iz 1890. godine. Poznata je u numizmatičkoj zajednici pod imenom "Velika lubenica" (Grand Watermelon).

Dobila je ovo simpatično ime zbog izgleda nula na naličju novčanice,koje podsećaju na lubenice.

Na licu novčanice, u njenom središnjem dijelu je velika oznaka iznosa smještena unutar ovalnog ukrasnog elementa koji podseća na lubenicu. Na novčanici stoji natpis: The United States of America/Will pay to Bearer/ One Thousand Dollars/in coin, što znači "Sjedinjene Američke Države će platiti donosiocu hiljadu dolara u kovanicama.

U lijevom dijelu je prikazan američki general Džordž Gordon Mid. U desnom dijelu novčanice se nalazi mali žig američke Državne riznice. Ispod žiga je oznaka mjesta izdavanja - Vašington, a iznad je oznaka godine izdanja: 1890. Potpisi na novčanici su W. S. Rosecrans i E. H. Nebeker, piše portal Numizmatika.net.

Serijski broj je crvene boje i sastoji se od jednog slova, pet brojeva i zvjezdice. Smešten je u lijevom donjem i desnom gornjem dijelu novčanice. Svi ovi elementi smešteni su unutar ukrasnog okvira. U gornjem dijelu okvira je natpis: Treasury note, a u donjem: Legal tender act july 14, 1980.

Na naličju novčanice je velika oznaka iznosa 1.000. Nule su ovde oblikovane na način da podsjećaju na velike lubenice. A ispod stoji natpis - ova novčanica je zakonsko sredstvo plaćanja u visini njene nominalne vrijednosti za sva dugovanja, javna i privatna, osim kada drugačije nije izričito navedeno u ugovoru.

Na godišnjoj konvenciji u Floridi koja je održana 10. januara 2014. godine u Orlandu, aukcijska kuća Heritage Auctions je prodala ovu novčanicu od 1.000 dolara iz 1890. godine za rekordnih 3.290.000 dolara (tada 2,5 miliona evra). Time je ova novčanica postala najskuplja novčanica na svijetu.

Ranije je ova novčanica isto oborila rekord, kada je u decembru 2006. godine prodata za 2.255.000 dolara u jednoj privatnoj prodaji. Zanimljivo je da je ova novčanica na aukciji održanoj 1944. godine, prodata za 1.230 dolara, a 1970. godine za samo 11.000 dolara.

Samo jedna novčanica s malim žigom Državne riznice (Fr#379b) je dostupna na tržištu, pa onda ne čudi što je postigla ovako visoku cenu. Nema sumnje da će ponovno oboriti rekord kada se bude pojavila na sljedećoj aukciji. Od posljednje je prošlo devet godina, pa možda uskoro opet ugleda "svjetlo dana".

(Telegraf Biznis)