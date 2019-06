Ovo su njihovi najbizarniji poduhvati svjetskih milijardera

Bogataši svojim milionima mogu da kupe sve. Pa... sve, osim zdravlja i mladosti. Ipak, neki se sa tim ne mogu pomiriti pa troše novac na brojna naučna istraživanja o "vječnom životu".

Neki od najbogatijih ljudi na svijetu potrošili su milione kako bi što duže ostali mladi.

Ovo su možda najbizarniji primjeri.

Milijarder Džef Bezos, direktor "Amazona", godinama je finansirao "Juniti", kalifornijsku kompaniju koja pokušava da zaustavi starenje. Već je dao 116 miliona kako bi naučnici istražili kako izliječiti astritis i starački gubitak vida.

"Većina bolesti povezana je sa starenjem. Imate jedan naspram hiljadu šansu da ćete dobiti rak u idućoj godini ako imate 30 godina, a jedan naspram deset ako imate 80 godina", rekao je Piter Til, osnivač "Pejpala", koji takođe ulaže u istu kompaniju.

Nada se da ako nađemo lijek protiv starenja, da ćemo naći i protiv raka.

Ilon Mask kaže da mu je potreban računarski čip u mozgu da preživi do 2100. godine. Milijarder ulaže u 'Neuralink', tehnologiju koja povezuje ljude i mašine. Smatra da čovjek i mašina moraju da postanu jedno kako bi živeli vječno. Radi na razvoju vještačke inteligencije.

Maskov plan "o spasu ljudske vrste" uključuje čipove u glavi kako bi se spojili sa tom veštačkom inteligencijom. Kaže kako bi ti čipovi ljude pretvorili u super rasu.

"Dugoročni plan 'Neuralinka' je simbioza čovjeka i vještačke inteligencije", kaže Mask i dodaje da bi se čip u lobanju implementirao operacijom.

Mnogi se boje "smaka svijeta" ili globalne katasrofe u bilo kom obliku. Bogataši su spremni i za to. Neki su kupili cijela ostrva ili nuklearne bunkere. Leri Hol, izvršni direktor "Survival Kondo Prodžekta", pretvorio je nuklearni bunker u luksuzno imanje.

Platio ga je 300.000 dolara i potrošio dodatnih 20 miliona kako bi napravio ogroman kompleks sa 12 apartmana. Sada ih prodaje za 3 miliona svaki, a jedan će ostaviti za sebe. Slično su napravili i šef Facebooka Mark Zakerberg koji je kupio imanje na Havajima i Reig Hofman, osnivač Linkdina, koji je kupio kuću na Novom Zelandu "za slučaj apokalipse". Neki su otišli korak dalje pa planiraju i oazu na nekoj drugoj planeti, čim to bude moguće.

Neke kompanije nude uslugu transfuzije krvi iz mladih ljudi (16-25 godina) za one koji smatraju da bi to moglo da im uspori starenje. Pejpal milijarder Piter Til je jedan od onih koji je punio medijske natpise ovim postupkom. Navodno je nekoliko puta mijenjao svu krv i to preko firme "Ambrosia".

Milijarder iz Silicijumske doline Sem Altman jedan je od 25 ljudi koji je uložio u Nektom, kompaniju koja obećava da će "aploudovati" vaš mozak u računar što osigurava večan život vašoj svijesti. Ipak, za to vas prvo mora ubiti.

"Proces uključuje živog korisnika koji se spoji na sistem i 100% je proces fatalan. Naša misija je sačuvati vaš mozak toliko dobro da sačuvamo sva sjećanja", kažu iz Nektoma, piše ABFinance.

