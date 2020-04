Pad kakav se ne pamti: Nafta vrijedi 1 dolar

Pravi spektakl se desio na naftnom tržištu danas. Nafta je skluznula na čak 0,97 dolara za barel, što je pad od 94 odsto. Najgore, nema naznaka da će se nešto uskoro promijeniti.

Cijeli dan sve oči brokera, naftaša i investitora bile su uprte u grafikon koji je neumoljivo pokazivao silaznu putanju. Jutros, nafta je koštala 15 dolara, da bi tokom dana padala i padala. Upravo je pala na samo 1 dolar.

Kriza sa koronom smanjuje potražnju, a proizvođačima ostaje malo mjesta za skladištenje svih viška barela sirove nafte.

Cijene nafte pale su 78 odsto danas, što je najniži nivo od kada se 1983. otvorilo trgovanje naftnim fjučersima. Prodaja se dijelom može pripisati tržišnoj mehanici. Većina investitora se već fokusira na junski ugovor, smanjujući obim trgovanja. Terminski ugovori za WTI naftu, za isporuku u maju, pali su za 2,62 dolara ili za 14 procenata, na 15,65 dolara za barel na noćašnjem trgovanju.

CRUDE OIL STRUGGLING WITH 1$ Are we going to see NEGATIVE WTI TODAY?https://t.co/Z4Hh5tcxTl pic.twitter.com/9qkAprwWQS