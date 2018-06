Padaju cijene goriva i do 10 feninga po litru

BANJALUKA - Cijene goriva u BiH će do kraja sedmice biti niže od pet do deset feninga po litru, saopšteno je iz entitetskih vlada.

Naime, kako su danas saopštili iz Ministarstva trgovine i turizma RS, u Republici Srpskoj će gorivo već od danas biti jeftinije oko pet feninga, dok su neki distributeri cijene snizili juče. U Ministarstvu trgovine FBiH rekli su da će gorivo biti jeftinije od sutra i da će cijena pasti od pet do deset feninga po litru goriva.

Podsjećanja radi, gorivo je od 1. februara u BiH poskupjelo šest puta. Prvo je poskupjelo za 18 feninga 1. februara, kada je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH. Drugi talas poskupljena bio je polovinom maja i to samo u RS, kada su cijene skočile u prosjeku sedam feninga. Treće i četvrto poskupljenje bilo je u drugoj i trećoj sedmici maja, kada su cijene skočile samo u FBiH i to oba puta u prosjeku od pet do deset feninga po litru, zavisno od distributera nafte i naftinih derivata. Sedmicu kasnije bilo je peto poskupljenje, koje je pogodilo samo građane RS, kada je cijena goriva skočila od dva do pet feninga po litru, da bi krajem maja cijena goriva skočila šesti put u cijeloj BiH za nekoliko feninga. Sa ovim zadnjim poskupljenjem od 1. februara crno zlato je u BiH skuplje za 40 feninga po litru goriva.

U Ministarstvu trgovine i turizma RS podsjećaju da je od početka godine primjetan znatan rast cijena nafte na svjetskom tržištu, što se direktno odrazilo i na rast cijena naftnih derivata i u RS.

"Primjera radi, cijena nafte po barelu u maju iznosila je 73,43 dolara, a u januaru 66,23 dolara. Ukoliko bi se pravilo poređenje sa cijenama naftnih derivata u zemljama okruženja, poput Srbije, Crne Gore i Hrvatske, vidljivo je da su cijene u RS niže. Prosječna cijena euro dizel 5 goriva u RS u maju iznosila je 2,24 KM, BMB 98 2,37, dok je BMB 95 bio 2,25 KM. Ministarstvo trgovine i turizma će na današnjoj sjednici informisati Vladu RS o kretanju cijena naftnih derivata u RS", saopštili su danas.

Iz federalnog ministarstva pojasnili su da se tri dana prije početka primjene nove cijene ovom ministarstvu dostavljaju obrasci za evidentiranje.

Zlatan Vujanović, federalni ministar trgovine, još nakon sastanka sa predstavnicima naftnih distributera u utorak najavio je da će gorivo biti jeftinije.

On je rekao da je sa distributerima dogovorena racionalizacija poslovanja i rasterećenje troškova naftnih distributera da bi se išlo u smanjenje cijena.

I danas su nastavljene građanske blokade saobraćajnica u gradovima u BiH zbog visoke cijene goriva.