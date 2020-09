Pandemija zakotrljala uvoz bicikala u BiH

BANJALUKA - Da u Bosni i Hercegovini raste potražnja za dvotočkašima, govori i podatak da je za sedam mjeseci ove godine uvezeno bicikala u vrijednosti oko 7,8 miliona maraka, što je za 2,6 miliona KM više u odnosu na isti period lani.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, za sedam mjeseci prošle godine u BiH je uvezeno bicikala u vrijednosti od 5,1 milion maraka.

Rast uvoza dvotočkaša je nastavljen u ovoj godini uprkos pandemiji virusa korona, jer su se baš sada mnogi okrenuli tom prevoznom sredstvu.

"Najviše bicikala je uvezeno iz Srbije, u vrijednosti od 2,5 miliona maraka, dok je na drugom mjestu Kina, iz koje su stigli bicikli u vrijednosti od 2,4 miliona KM. Osim toga, na bh. tržište stigli su i dvotočkaši iz Bugarske i Njemačke", kazali su iz UIO BiH za "Nezavisne".

Milija Radović, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, kazao je da je u većini zemalja u svijeta s pojavom virusa korona došlo do povećane upotrebe bicikla kao prevoznog sredstva.

"Mnogi se plaše koristiti javni prevoz, jer u autobusima nikad se ne zna kolika je gužva, da li svi koriste maske ili ne i onda se ljudi u tom strahu od moguće zaraze više odlučuju za bicikle", kazao je Radović.

Dodaje da su evidentne manje gužve u saobraćaju u mjestima gdje su bicikli zamijenili automobile, a i zagađenje životne sredine je svedeno na minimum.

"Povoljne trendove povećanja uvoza i upotrebe bicikala trebalo bi da prati i izgradnja staza za bicikliste, a to je nama potrebno", istakao je Radović.

Srđan Vukobrat, direktor "Kapriolo sport centra Banjaluka", naglasio je da se jedan dio bicikala ovog brenda za tržište BiH proizvode u Banjaluci, a kako kaže, bicikle uvoze iz Srbije, Njemačke, dok dijelove uvoze iz Kanade.

"Od kraja aprila krenula je invazija na sve radnje koje prodaju bicikle, tako je to trajalo jedno mesec dana i tom periodu promet je bio i do četiri puta veći nego što je bilo uobičajno ranijh godina", kazao je Vukobrat.

Kako kaže, ono što je zanimljivo je i to da su dobili novu kategoriju kupaca od 35 do 55 godina.

"To nisu kupci koji su već imali bicikle i menjali ih, već je to nova kategorija stanovnika, tako da su upravo oni doveli do naglog povećanja prodaje", ističe Vukobrat.

Kako kaže, u svijetu je i dalje velika potražnja za biciklima, ali proizvodni kapaciteti nisu se povećali da bi to mogli da nadoknade.

Iz "M-Bike Shopa" Tuzla ističu da je potražnja povećana, te da oni bicikle uvoze iz Evropske unije.

"Bojimo se samo da proizvođači neće moći da podmire sva tržišta, pošto je u cijelom svijetu povećana potražnja upravo za biciklima", kazali su iz "M-Bike Shopa".

Iz jedne prodavnice bicikala iz Sarajeva rekali su da ne čudi da je uvoz veći jer je povećana i potražnja za biciklima za oko 60 odsto.

"Od pojave virusa korona više ljude se odlučuje da vozi bicikl, tako da sigurno možemo očekivati da će uvoz bicikala u BiH vjerovatno i dalje rasti", kazali su iz te prodavnice.

Siniša T. iz Banjaluke kaže da se odlučio na kupovinu bicikla od kako je počela pandemija jer sada manje putuje autobusom do radnog mjesta, nego stavi masku na lice i sjedne na dvotočkaš i tako ide od kuće do posla i nazad.

"Automobil koristim samo kad putujem van grada, vožnjom bicikla uštedim, isplatila mi se kupovina. Ipak, trebalo bi više biciklističkih staza i veća saobraćajna kultura", rekao je on.