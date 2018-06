Perović: U septembru otvaranje trgovinskog doma Srpske u Sankt Peterburgu

MOSKVA - Šef Predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović izjavio je da je u septembru planirano otvaranje trgovinskog doma Republike Srpske u Sankt Peterburgu u kojem će privrednici iz Srpske prezentovati svoje proizvode i obavljati pregovore sa ruskim partnerima.

"Gradske vlasti Sankt Peterburga već su obezbijedile lokaciju na kojoj će biti otvoren trgovinski dom Republike Srpske. Mi od Peterburga dobijamo zgradu bez ikakve naknade, ali moramo da je renoviramo. U pitanju su manji unutrašnji radovi", rekao je Perović za "Sputnjik".

On ističe da su ambicije Sankt Peterburga bile da Srpska otvori supermarket, ali da za to, nažalost, nije bilo kapaciteta.

"To zahtijeva ozbiljnu organizaciju i veliku logistiku, koju još nismo uspjeli da obezbijedimo. Malo ko to ima, čak ni Srbija to nema", rekao je Perović.

On kaže da za sada nema ambicija da nešto slično bude otvoreno i u Moskvi, s obzirom na to da u ruskoj prijestonici radi Predstavništvo Republike Srpske, koje pomaže srpskim biznismenima da uspostave kontakte sa ruskim partnerima, a pruža im i druge vrste pomoći.

Perović navodi da je moskovsko tržište vrlo zahtjevno. "Naša roba je više namijenjena onima sa nižim platama, sa nižim standardom. U ruskim regionima možemo da prođemo i budemo veoma konkurentni", navodi Perović.

On je istakao da je jedan od pravaca saradnje Rusije i Republike Srpske i obrazovanje, te da ima nagovještaja da će kvota za studiranje u Rusiji za studente iz Srpske biti povećana.

"Ruski univerziteti su veoma kvalitetni. Međunarodne odnose na moskovskom Međunarodnom institutu za međunarodne odnose je završila sva ruska elita", rekao je Perović.

On je podsjetio da je ovog ljeta planirano i polaganje kamena temeljca za izgradnju rusko-srpskog pravoslavnog centra u Banjaluci.

"To će biti istovremeno i hram, Podvorje Ruske pravoslavne crkve i kulturni centar. Tu će biti škola, u kojoj će se izučavati jezik i istorija. Koliko sam obaviješten, radiće ruski sveštenik i biće služba na ruskom jeziku.

Arhitektonske projekte ćemo dobiti od Ruske pravoslavne crkve, pošto ona ima svoj inženjerski biro, a crkva će biti izgrađena u ruskom stilu", dodao je Perović.

Temelji duhovnog i kulturnog centra u Banjaluci trebalo bi da budu postavljeni u julu, a najavljen je i dolazak jednog visokog ruskog zvaničnika, čije se ime za sada drži u tajnosti, navodi "Sputnjik".

Perović je podsjetio da između Rusije i Srpske postoji dobra kulturna saradnja, navodeći da su ovog mjeseca u Sankt Peterburgu održani Dani Republike Srpske, a već iduće nedjelje u Moskvi će biti organizovana izložba srpskog veza, u okviru koje će biti održan i kurs veza.