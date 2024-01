Pet najskupljih uvezenih auta platili 2,4 miliona

SARAJEVO - Za pet najskupljih automobila koji su uvezeni u Bosnu i Hercegovinu prošle godine vlasnici su izdvojili više od 2,4 miliona KM.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koji su ustupljeni "Nezavisnim novinama", najskuplji automobil koji je uvezen u BiH 2023. godine je Mercedes Benz Maybach S 680 4 MATIC, koji je vlasnika koštao ukupno 590.097 KM računajući i plaćene dažbine.

Drugi uvezeni automobil po visini cijene je Ferrari F8 Tributo, koji je plaćen 566.105 KM računajući dažbine.

Slijedi Porsche - 911 GT3, za kojeg je vlasnik "iskeširao" 450.383 KM.

Na četvrtom mjestu je Porsche - 911 Turbo S, koji je koštao 414.367 KM.

U pet najskupljih vozila koja su tokom prošle godine stigla u BiH je i Mercedes - AMG G 63, koji je plaćen 412.432 KM.

Tako je, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom prošle godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno ukupno 72.237 automobila, za koje su vlasnici izdvojili više od 1,2 milijarde KM računajući plaćene dažbine.

Da je prošle godine drastično skočio uvoz automobila u odnosu na godinu ranije, pokazuje podatak da je tokom 2022. godine u BiH došlo 55.224 vozila, za koja je izdvojeno oko 960 miliona KM računajući plaćene dažbine.

Drastično je skočio i uvoz električnih automobila prošle godine, kojih je stiglo 240 tokom 2023. godine, dok je godinu ranije uvezeno njih 69.

Uvezena električna vozila vlasnike su prošle godine koštala oko 18,5 miliona KM.

Skočio je i uvoz hibridnih vozila.

Prema ovim podacima, prošle godine je uvezeno 1.512 hibridnih vozila, od kojih su 1.150 nova, a 362 polovna, i za koje je ukupno izdvojeno skoro 100 miliona KM.

Tokom 2022. godine u BiH je došlo 610 hibridnih vozila, koja su vlasnike ukupno koštali oko 40 miliona KM.

Haris Muratović, brand manager MOON (Porsche BH), rekao je za "Nezavisne novine" da se nakon kriza uzrokovanih pandemijom virusa korona te ratom u Ukrajini, stabilizovalo tržište automobila BiH u prethodnoj godini.

"U 2022. godini bio je nedostatak u samoj proizvodnji automobila, jer je bila usporena proizvodnja i vozila su se čekala po pet-šest mjeseci. To je bio osnovni razlog za pad i registracije automobila. U 2023. godini se prilično stabilizovao taj trend i samim tim sve ono što smo imali u smislu oskudnosti iz 2022. godine i 2021. godine se popravilo. Kupci koji su tih godina imali želju kupovati automobile to su ostvarili u prethodnoj godini. Takođe, ne treba zaboraviti da je broj turista prošle godine bio rekordan, a i to govori da se tržište budi. Rentakar kuće su nabavljale automobile u rekordnom obimu i to su pokazatelji da se ekonomija razvija, da je situacija stabilnija i da su krize iza nas", rekao je Muratović.

Istakao je da je tržište vozilima regulisano i vraća se na period prije kriza.

"Nadam se da će se i iduće godine nastaviti trend rasta i registracije i novih i polovnih automobila. Svake godine imamo inflatorna poskupljenja i, po mojoj procjeni, poskupljenje vozila će ove godine iznositi od tri do pet odsto", zaključio je Muratović.

