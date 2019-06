Pet razloga zašto trebate veći frižider sa NoFrost tehnologijom

Frižider je važan aparat u svakoj kuhinji. Služi vam da u njemu čuvate maslac pri odgovarajućoj temperaturi, savršeno rashladite bocu svog omiljenog bijelog vina i da vaše povrće bude svježe i hrskavo duži vremenski period. Da li ste možda razmišljali o većem frižideru? Mi vam možemo ponuditi najmanje pet razloga zašto je veći frižider odlična ideja.

Više vremena

Kako biste smanjili učestale posjete najbližem supermarketu, veći frižider je rješenje. Vrlo moguće je da će se vaše sedmične posjete prodavnici smanjiti na jednu u dvije sedmice. Tako možete posvetiti više vremena svojim hobijima ili najdražima.

Olakšana porodična okupljanja

Ukoliko ste vi oni koji uvijek ugošćujete sve zabave za prijatelje i porodicu, vaš frižider će zasigurno "popucati po šavovima". Ukoliko imate veći frižider, bit ćete više relaksirani prilikom kupovina svih potrebnih namirnica i pripreme delicija za ugodne proljetne roštilje ili noćne zabave u svom domu.

Više prostora za pripremu jela

Tokom užurbanog vikenda, imati spremno jelo za pojesti je od neprocjenjive vrijednosti. Veliki frižider vam omogućava da sigurno čuvate pripremljene obroke za dan ili dva.

Veći zamrzivač

Veći frižider obično znači i veći zamrzivač. Možete skuhati veliku porciju gulaša, lazanje za društvo ili ispeći pitu u velikim količinama, i zamrznuti, te uvijek imati spremno jelo. Uvijek je dobro imati neku dodatnu pripremljenu hranu ukoliko nemate puno vremena za kuhanje i pripremu.

Bolja organizacija i manje bacanje hrane

Istraživanja pokazuju da dosta hrane se baca jer je zaboravljena negdje u frižideru iza neke druge namirnice. Veći frižider će omogućiti da organizujete sadržaj u njemu i da imate bolji pregled, tako da uvijek znate šta imate na zalihama.

Više prostora u Gorenje Side by Side frižiderima. Gorenje Side by Side frižideri su idealan izbor za sve one koji žele pouzdano i efikasno da očuvaju svježinu svojih namirnica. Ovi aparati kombinuju moderan dizajn sa moćnom tehnologijom i prostranom unutrašnjošću, te donose jednostavan pristup i uredno pohranjivanje svih vaših namirnica.

Zbog svoje velike zapremine oni donose manje odlazaka u nabavku i time smanjuju količinu hrane koja se baca, zahvaljujući boljem pregledu sadržaja i urednijem sortiranju. Nije ni čudo, što ćete se odmah zaljubiti u ove aparate.

Ukoliko ste potencijalni kupac novog frižidera, možda ste naišli na pojam "inverterskog kompresora". Zvuči poprilično tehnički, ali šta on zapravo znači i da li zaista trebate takav frižider?

Kompresor je dio frižidera koji pretvara rashladno punjenje iz gasovitog stanja u tečno. On radi prema temperaturi u frižideru: radi pri punoj brzini kada je potrebno hlađenje i prestaje sa radom kada je temperatura dovoljno niska. Međutim, inverterski kompresor, započinje sa laganim radom, potom povećava brzinu i kada postigne željenu temperaturu, smanjuje rad na nivo dovoljan da održava potrebnu temperaturu.

U poređenju sa standardnim kompresorom, inverterski kompresor ima nekoliko prednosti:

• Energetksa efikasnost. Za razliku od standardnog kompresora, inverterski kompresor radi više konzistentno i pri kontrolisanoj brzini, što znači da troši značajno manje energije.

• Izdržljivost. Kompresori se najviše troše tokom početnog rada. Inverterski kompresor započinje sa radom lagano, i time smanjuje mogućnost oštećenja.

• Svježina. Iz razloga što inverteski kompresor nema totalni prestanak rada, nego samo usporava, temperatura u frižideru je više konstantna, što znači bolje uslove čuvanja vaše hrane u frižideru.

• Tihi rad. Zbog svog kontinuiranog rada inverterski kompresor proizvodi niži nivo buke.

Bez leda, bez brige i bez “frostracije”

"Frostracije" zbog leda u zamrzivaču, nakupina leda na hrani prekrivenoj sniježnim prekrivačem, i brige da li ćete pronaći ono što tražite među zaleđenim “grudvama” hrane – sve ovo će biti samo stara i “hladna” uspomena. Objavljujemo kraj ovakvim “frostracijama”. Vrijeme je da osvježimo naše misli, tijelo i kuhinje! Gorenje kombinovani frižideri sa NoFrost tehnologijom donose novi talas svježine uz “cool” izgled i korisne funkcije.

Bez ledenih nakupina u zamrzivaču

Provedite sunčani dan u otkrivanju recepata za odličan smuti, koristeći sastojke koje vi želite. Sastojke, koje ste zamrzli upravo za takve trenutke, moći ćete da stavljate trešnju po trešnju ili malinu po malinu u vaš smoothie blender. Sve to zahvaljujući NoFrost tehnologiji koja će trešnje ili maline zamrznuti na način da budu prepoznatljive i da se ne lijepe jedna za drugu u jednu veliku neprepoznatljivu ledenu kuglu. NoFrost sa svojim kruženjem hladnog zraka odstranjuje vlagu iz zamrzivača i na taj način sprječava ljepljenje namirnica jedne za drugu. To je nači na koje zamrznuto voće zadržava svoj prepoznatljivi oblik, ukus i svježinu. To se odnosi i na sve druge namirnice kada ih uzimate iz zamrzivača. One zadržavaju oblik, tako da će vaš zamrzivač biti uredno organizovan i složen sa više prostora za pohranjivanje namirnica.

Zamrznuti zidovi zamrzivača? Samo stara “hladna” uspomena!

Šta biste uradili kada bi vaš spisak dnevnih obaveza bio iznenada prazan? Počnite razmišljati, jer su dani ispred zamrzivača sa dugačkim kuhinjskim priborom i posudom za led za otapanje završeni! Zamarajuća odmrzavanja i čišćenje zamrzivača su samo “hladne” uspomene na stara vremena. NoFrost tehnologija sa svojim efikasnim sistemom kruženja hladnog zraka odstranjuje vlagu iz unutrašnjosti zamrzivača. Zbog toga sprječeno je nakupljanje mraza i leda na hrani i zidovima zamrzivača. Pošto više nema leda, nema potrebe za ručnim otapanjem, razbijanjem leda i čišćenje zamrzivača na ovako težak način. Štedite vrijeme za mnogo ljepša iskustva kao što je biranje borovnica koje ćete pravilno zamrznuti i koje će vam produžiti radost sa svim svojim vitaminima, mineralima i ugodnim ljetnim uspomenama.

Novi talas svježine

NoFrost u kombinaciji sa inovativnim tehnologijama, kao što su MultiFlow 360°, DynamiCooling i IonAir, omogućavaju efikasno kruženje zraka obogaćenog jonima kako bi osigurali konstantnu temperature u svakom dijelu Gorenje kombinovanog frižidera, i kako bi odstranili vlagu i sprječili neprijatne mirise. Rezultat rada ovih tehnologija su idealna mikroklima za hranu u frižideru i zamrzivaču koja zadržava svoju svježinu, izgled, boju i okus duži vremenski period. Otkrijte sve prednosti NoFrost tehnologije i osjetite svježinu koja traje i osvježavajuće okusu.

Bez leda, bolja preglednost

Ima li išta više “frostrirajuće” od sloja leda na vašoj hrani, i hrane koja izgubi svoj okus? NoFrost tehnologija sa svojim kruženjem zraka u unutrašnjosti frižidera odstranjuje vlagu, sprječava nakupljanje mraza i leda na vašoj hrani i zidovima zamrzivača. Zaboravite na ledeni pokrivač na vašim zamrznutim namirnicama i nesmetano uživajte u ukusima vaših zamrznutih namirnica!

Vrijeme je da osvježite vaš um, tijelo i kuhinju bez nepotrebnog leda! Gorenje kombinovani frižideri sa NoFrost tehnologijom, “cool” izgleda, i mnogim zgodnim funkcijama donijet će novi val svježine. Možete saznati više o njima na web stranici www.gorenje.ba