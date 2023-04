Petrović: Jedina smo Elektroprivreda na Balkanu koja je poslovala pozitivno

TREBINJE - Elektroprivreda Republike Srpske je u prošloj godini bila jedina elektroprivreda na Balkanu koja je poslovala pozitivno, ostvarivši pozitivan rezultat od 48 miliona i 960.000 maraka, ali od svoje vlade, za razliku od onih u okruženju, nije imala ni potrebu za subvencionisanjem.

Ovo je istaknuto na godišnjoj pres konferenciji Elektroprivrede RS, gdje je naveden i značajan podatak da, i pored velikih turbulencija, u Srpskoj nisu povećavane cijene električne energije, a nije zaustavljena nijedna započeta investicija.

Generalni direktor EPRS Luka Petrović je naglasio i to da je ovo jedina elektroprivreda u regionu koja ima šest ugovorenih investicionih projekata koji će i ovoj kompaniji i cijeloj Republici Srpskoj donijeti značajna sredstva.

On je najprije pomenuo projekat HE Dabar od 160 megavata, ugovoren sa kineskom kompanijom "Gezuba", vrijedan 222,4 miliona evra, a realizovaće se kreditnim aranžmanom od 85 %, dok je 15 procenata ulatila EPRS, plus obavezno osiguranje kredita i druge ugovorne naknade, pa je putem HE Dabar i HET-om, uplaćeno 92,8 miliona maraka, kako bi se aktivirao kreditni aranžman i projekat okončao za 46 mjeseci, od sredine maja.

"Druga investicija je HE na Bistrici, snage 39,5 megavata, ugovorne vrijednosti od 102 miliona evra, a u pitanju su tri hidroelektrane koje imaju svoje pregradne profile, sa prevođenjem vode putem tunela, tako da tamo imamo šest gradilišta", dodao je Petrović, napominjući da je izvođač kineska "Avik kompanija" i da je EPRS dužna bila uplatiti 30% od vrijednosti ugovora.

Treća po redu je, kako navodi, Mrsovo na Limu od 38,5 megavata snage, čiji radovi kreću u maju i nakon istražno – ispitnih poslova koji se planiraju obavljati pet mjeseci, u novembru kreću radovi na terenu, a isplativost projekta je ispod 10 godina.

Na granici sa Srbijom, ali i u zajedničkom projektu sa njihovom elektroprivredom, investira se i projekat Hidroenergetski sistem Gornja Drina, a prva stepenica je HE Buk – Bijela čiji su pripremni radovi u završnoj fazi, a početak glavnih radova se očekuje u ovoj godini, nakon prevazilaženja problema vezanih za bošnjačke parlamentarce iz bivšeg saziva koji su željeli osporiti i usporiti ovu investiciju.

Ističući da je peti projekat Vjetro park Hrgud iznad Berkovića, snage 48 megavata, Petrović je kazao da se okončanje projekta očekuje krajem 2024. ili početkom 2025. godine.

Kao šesti projekat je naveo Solarnu elektranu Trebinje 1, od 108 gigavat časova energije godišnje, kvalifikujući je kao jedan od najboljih projekata EPRS, jer je prodat vlasnički udio od 70 %, ali je u nju samo uložen idejni projekat i dokumentacija, te koncesiona naknada i imovinski odnosi, a dobijena je energija od 51,5 evra po megavatu za narednih 25 godina, što se kasnijim poskupljenjima struje ispostavilo izuzetno isplativim.