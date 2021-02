Petrović: Poskupljenje struje u malom procentu

BANJALUKA - Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović izjavio da će u narednim mjesecima poskupjeti struja u Srpskoj, ali da će to biti u malom procentu.

Petrović je pojasnio da je Rudnik i termoelektrana Ugljevik, kao proizvođač električne energije u Srpskoj, prije godinu pokrenuo tarifni postupak i da im je odobreno povećanje cijene električne energije na pragu elektrane, te da će to uticati na regulisanu cijenu struje domaćinstvima i malim preduzetnicima.

"Elektroprivreda će pokrenuti tarifni postupak, kao snabdjevač, u Regulatornoj agenciji za energetiku i siguran sam da će, nakon analiza, u narednim mjesecima doći do povećanja računa za električnu energiju", rekao je Petrović.

On je rekao da procedura traje minimalno dva mjeseca, te da će Elektroprivreda uraditi sve da se potkrijepe razlozi zbog čega je potrebno promijeniti cijenu električne energije.

"To će, u svakom slučaju biti neki mali procenat. Ali, vidjećemo koja domaćinstva će to obuhvatati i koje preduzetnike, jer smo planirali da novim zakonom uvedemo kategoriju energetski zaštićenog kupca", rekao je Petrović.

On kaže da kategorija - energetski zaštićen kupac nekada postojala pod drugim nazivom, te da je bilo subvencionisana potrošnja kilovat-časova električne energije po određenim domaćinstvima.

"Zakonom je predviđeno da nadležno Ministarstvo za zdravlje i socijalnu zaštitu, uz saradnju Ministarstva energetike i rudarstva srpske i Elektroprivrede napravi pravilnik i uredbu po kojoj će se definisati koji to građani i preduzetnici mogu da imaju status zaštićenog kupca", rekao je Petrović za RTRS.

On je isatakao da to prvenstveno treba da budu domaćinstva, i to koja su pod socijalnom zaštitom.

"Imamo instrukciju od Vlade Srpske da tu moraju da se obuhvate i neke druge kategorije, kao što su borci prve i druge kategorije koji su nezaposleni, ali i penzioneri sa najnižom penzijom", rekao je Petrović.

On kaže da će svaka porodica znati koliko kilovata može imati popusta, u rasponu od, najvjerovatnije, 50 do 200 kilovata na mjesečnom nivou.

Prema njegovim riječima, to će biti subvencionisano zajedničkim snagama Elektroprivrede i Vlade Srpske, a taj obim potrošača koji budu imali to pravo, imaće i pojeftinjenje računa za električnu energiju.

"Naša procjena je da ćemo cijenu struje spustiti za oko 20 odsto od ukupnog broja potrošača, dok će 80 odsto potrošača osjetiti poskupljenje", rekao je Petrović.

On je napomenuo da neće biti dozvoljene zloupotrebe prava za jeftiniju struju, ali i da će se za veći broj stanovnika Srpske zadržati najniža cijena električne energije na Balkanu.

Petrović je napomenuo da će Elektroprivreda razliku u cijeni struje ulagati u investicije koje su već uveliko pripremljene, kao što je Hidroelektrana "Dabar", te Hidroenergetski sistem "Gornja Drina", koji Srpska radi sa Srbijom, Hidroelektrane na Bistrici, te vjetropark "Hrgud", kao i solarna elektrana "Trebinje jedan".