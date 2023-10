Petrović: Potrebna brža izgradnja dalekovoda

TREBINJE - U Republici Srpskoj postoji potreba za novim dalekovodima za prenos struje, što je u nadležnosti "Elektroprenosa BiH", koji bi trebalo proaktivnije da pristupa investicijama jer se za realizaciju takvog projekta kod njih čeka najmanje pet do osam godina, izjavio je generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) Luka Petrović.

"I mi, kao i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić smatramo da 'Elektroprenos BiH' sporo rješava investicione zahvate, dok na svojim računima i danas ima stotine miliona maraka", rekao je Petrović.

On je ukazao na potrebu za novim dalekovodima, navodeći kao primjer Jahorinu kojoj je potrebna velika količina električne energije jer je u posljednje vrijeme doživjela naglu turističku ekspanziju tako da se njene potrebe sada mogu zadovoljiti jedino proširivanjem visokonaponske elektroprenosne mreže koja je u nadležnosti "Elektroprenosa BiH."

Prema njegovim riječima, trenutno zbog ogromnog broja priključaka i potrebe za energijom u određenom trenutku može doći do problema i prestanka rada nekih postrojenja, ako bi se, na primjer, priključilo 5.000 potrošača, a ne samo 500, kao što je bio slučaj prije 10 godina.

"Da bi se to riješilo, prije nekoliko godina inicirali smo izradu projektne dokumentacije kod 'Elektroprenosa BiH', jer je to njihova nadležnost, pošto distributivna mreža ne može da dovede dovoljno energije do gore, kolika je potražnja", pojasnio je Petrović za Srnu i dodao da to, međutim, već četvrtu godinu nije riješeno i da nema izgleda da će biti do 2026. godine.

On ističe da je to veoma važno zbog razvoja turizma na Jahorini, kao i zbog ukupnog razvoja tog kraja i uplate odgovarajućih renti opštini Pale.

On je ukazao na to da je evidentan i problem sa napajanjem strujom Ljubinja, pošto se snabdijeva iz Stoca, navodeći da ljubinjski privrednici potpuno opravdano reaguju kada se desi neki kvar, zbog štete koju tada pretrpe.

"Isto se dešava i u Milićima i Foči koja se jednostrano napaja preko Goražda i zato ćemo nastojati da sa 'Elektroprenosom BiH', 'Elektrodistribucijom' Pale i 'Hidroelektranama' na Bistrici trajno riješimo napajenje Jahorine, Foče i Ljubinja iz Trebinja jer su to tri ključna problema", rekao je Petrović.

On je naveo da je potrebna revitalizacija i rekonstrukcija elektrodistibutivne mreže u Republici Srpskoj koja je povezana na visokonaponsku mrežu u nadležnosti "Elektroprenosa BiH".

