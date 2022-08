Piletina ponovo poskupjela

BANJALUKA - Cijene pilećeg mesa u Republici Srpskoj ponovo su porasle pa građani za ove vrste proizvoda moraju dublje zavući ruku u svoje ionako prazne džepove.

Proizvođači, s druge strane, kažu da je ovo bilo neizbježno zbog poskupljenja gotovo svih sirovina neophodnih za proizvodnju i prehranu, a kupce mole za razumijevanje.

Velibor Popović, vlasnik preduzeća "Perutnina" Srbac, kaže za "Nezavisne novine" da je u prethodnih 15-20 dana cijena ovih proizvoda povećana za nekoliko procenata, ali da se prava slika vidi u podatku da je cijena sirovina neophodnih za proizvodnju pilećeg mesa viša za 29,5 odsto nego u periodu jun - jul - avgust 2021. godine.

"Tržište sirovina, a tu mislim na kukuruz, soju i pšenicu koja nam utiče sa više od dvije trećine na cijenu mesa, je ponovo počelo da raste. Iskreno, cijena pšenice je nešto niža, međutim cijena kukuruza je ponovo otišla gore, sojino brašno takođe. Dobavljači dolaze sa lošim primanjima zbog ovogodišnje suše i kod nas i u cijelom regionu, a mi smo najviše oslonjeni na Srbiju i Hrvatsku. Svi smo očekivali da će sada u junu i julu cijene sirovina ići dolje, međutim ako vam kažem da je kukuruz kod nas ponovo 700-720 KM po toni, a niko nije očekivao da će u ovom momentu biti više od 620 KM jer smo ga mi nedavno kupovali za 630 KM, onda vam to pojašnjava ovo zadnje povećanje cijena", kaže Popović, koji je i član Izvršnog odbora živinara RS.

Pored navedenog, kaže, postoji još nekoliko razloga zbog čega je piletina na rafovima ponovo poskupjela.

"Tu su povećane ulazne cijene ambalaže. Ako vam kažem da je folija poskupjela 22 odsto, ako nam je najavljeno poskupljenje kartonske ambalaže od još 10-12 odsto, mi to moramo ugraditi u cijenu naših proizvoda. Električna energija je konkretno za moju kompaniju 43 odsto veća za ovu godinu nego prije. Ali, da se vratim u zadnjih nekoliko mjeseci, jer znam da je najavljeno da će cijena piletine ići dolje. Takođe se negativno odražava i ovo što se dešava sa cijenom dizela. Pored toga, morali smo dići plate našim zaposlenima, svim proizvodnim radnicima između 15 i 20 odsto, konkretno u mojoj kompaniji, a takođe smo imali od 1. aprila povećanje cijene usluge prema kooperantima koji vrše uslugu za nas, što je takođe dovelo do toga da su one takve kakve jesu", ističe Popović i dodaje da je vrlo nezahvalno prognozirati šta će biti na jesen.

"Kao predstavnik proizvođača želim da istaknem da se ovdje apsolutno ne radi ni o kakvoj ekstramarži, niti o nekim neplanskim zaradama ili dobicima. Mi jednostavno pratimo na ulazu šta se dešava sa sirovinama i to je sigurno tako", rekao je Popović.

Predrag Miličić, predsjednik Zajednice živinara RS, kaže da će zbog suše u cijelom regionu prinosi samo kukuruza biti manji za 60-70 odsto.

"To će zasigurno dovesti do dodatnog rasta cijene, prije svega upravo kukuruza kao osnovne komponente za stočnu hranu. Siguran sam da ulazimo u novi period poskupljenja hrane, što će dodatno opteretiti budžete svih naših stanovnika", kaže Miličić naglašavajući poput svog prethodnika da je ovaj region izložen najsurovijem obliku tržišta kada su u pitanju naftni derivati, plin, stočna hrana...

"Zato zaista molim za razumijevanje da ljudi shvate da su proizvođači dovedeni u situaciju da se jednostavno spasava osnovni posao i da bi tržište BiH uopšte imalo ovu robu", poručuje Miličić.

Proizvođači smatraju da bi država morala da reaguje i da im pomogne, ali ne kriju skepticizam po tom pitanju.

"Jedino rješenje su nekakva vrsta subvencionisanja kao što rade države u okruženju, ali mi, nažalost, vidimo da živimo u ambijentu i državi gdje se to ne može očekivati. Mi smo izloženi samo dodatnim nametima i najveći problem imaju proizvođači i naši zaposleni, a svjedoci smo inflacije i obezvređivanja novca, pogotovo u 2022. godini", istakao je Miličić.