Plenković o poskupljenjima: To mora stati

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je Hrvatska ulaskom u Šengen i uvođenjem evra ostvarila dva strateška cilja, a što se tiče povećanja cijena, kazao je da to mora stati i da će sutra biti donesene mjere.

"Dio poslovnih subjekata ovo koristi za lov u mutnom, to je loša i nepoštena praksa. S tim treba stati, treba se vratiti na cijene koje su bile prije 1. januara i prevesti kurs pošteno i korektno, kako je država to odradila u korist građana", naglasio je Plenković, prenio je Index.hr.

Prema njegovim riječima, biće angažovani svi inspektori, ne samo glavni državni inspektor, oni su na terenu i čeka se njihov izvještaj.

"Do ovoga ne smije doći, a ne smije doći zbog toga što je hrvatska država u godini krize regulisala cijene struje, gasa, naftnih derivata, napravila pakete za pomoć svima, pa i cijeloj poslovnoj zajednici, smanjivala PDV... Ako država odradi svoju ulogu, onda nije u redu da svi ti koji su profitirali od mjera vlade odmah neopravdano dižu cijene. Mi ćemo uključiti sve mehanizme države da se to spriječi i da se cijene vrate gdje su bile", istakao je on.

Premijer Hrvatske je rekao da ne može država da radi sve, a neko u mentalitetu koji je čisti bezobrazluk, profiterstvo, lopovluk, da pravi od građana nekoga ko nije previše pametan.

"To ne dolazi u obzir i zato će vlada već sutra donijeti mjere. Ne želimo da neko od velikog uspjeha napravi bezobrazluk", kazao je Plenković.

Kako je nezvanično saznao Index.hr, danas je u vladi sazvan sastanak na kojem se razgovaralo o mjerama za sprečavanje rasta cijena zbog uvođenja evra.

Sastanak je prekinut, ali bi trebao da se nastavi poslijepodne i uveče.

Još nije odlučeno koje mjere će biti donesen na sutrašnjoj sjednici vlade.

Osim crnih lista i povećanja broja proizvoda kojima bi se mogla zamrznuti cijena, do trgovaca je došla neslužbena informacija da bi ih vlada mogla naterati da vrate cijene stotinu proizvoda na nivo od 30. novembra.

Hrvatski ministar privrede Davor Filipović izjavio je ranije danas da će se uskoro odlučiti hoće li se ići s crnim listama vezanim za poskupljenja koja su uslijedila nakon uvođenja evra, a ozbiljno se razmišlja da se crna lista napravi i na nivou Ministarstva privrede.