Plin u Federaciji BiH pojeftinio 9,6 odsto

SARAJEVO - Vlada FBiH usvojila je zahtjev "Energoinvestva" za odobrenje prodajne cijene prirodnog gasa za prvi kvartal 2023. godine na osnovu koje će plin biti jeftiniji 9,6 odsto u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala.

Nove cijene primjenjivaće se od 1. janaura 2023. godine, a svoj zahtjev iz "Energoinvesta" obrazoložili su da je prodajna cijena gasa od strane "Gazproma" umanjena za iznos od 4,98 odsto u odnosu na raniju cijenu.

Pored toga, došlo je do promjene još druga dva parametra koja učestvuju u formiranju cijene, a to je da su dva operatera transportnog sistema "Gaspromet Pale" i "Sarajevo gas" Istočno Sarajevo povećali cijenu troškova transporta gasa, a došlo je do umanjenja vrijednosti dolara u odnosu na konvertibilnu marku.

U oktobru prošle godine, Vlada FBiH dala je saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa koja iznosi 1.095 KM po metru kubnom bez PDV-a, a tada je istaknuto da povećanje cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife te da je neophodna korekcija cijena, u skladu sa aktuelnim dešavanjima na svjetskom tržištu.