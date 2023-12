Pliva nema radnika za treću smjenu ni za lijeka

ZAGREB - Farmaceutska kompanija Pliva u budućnosti će se više fokusirati na stvaranje inovativnih lijekova te će već od 2024. oko 50 odsto investicija za istraživanje i razvoj usmjeriti ka tom cilju, istakao je danas predsjednik uprave Plive Mihael Furjan na godišnjem susretu uprave Plive s novinarima.

To je u skladu i s novom strategijom matične Plivine kompanije, izraelske Teve, koja želi ići u smjeru inovativne kompanije i razvijati nove lijekove, zbog čega planira oko 80 odsto investicija usmjeriti u istraživanje, kazao je Furjan.

"Pliva je uvijek bila okrenuta inovativnim lijekovima i za to ima i povijesno naslijeđe. Za Tevu već radi jedan sintetski proizvedeni lijek, za što je dobila i odobrenje američke agencije za lijekove. To je sve razvijeno u Zagrebu, koji je i strateška lokacija Teve, od istraživanja do proizvodnje i centra dijeljenih usluga za cijelu grupaciju, a sada već ima više od 700 zaposlenih", naglasio je Furjan.

Objasnio je i da su inovacije lijekova važne za održivi rast i Teve i Plive, jer je u generičkom segmentu prevelika konkurencija i manji povrati. Ipak, usporedno će nastaviti i s proizvodnjom generičkih lijekova, po čemu su i najpoznatiji i najveći, rekao je Furjan.

Još jedna uspješna godina, ali uz izrazit porast troškova

Za poslovanje Plive u 2023. kazao je da je to bila još jedna uspješna godina te će, unatoč izrazitom porastu troškova, do kraja godine proizvesti rekordnih 8 milijardi tableta ili oko 1,5 milijardu više nego u 2022. Iznio je i podatak da su u prodaji na hrvatskom tržištu najvažniji te da ukupno na farmaceutskom tržištu imaju udio 8 do 9 odsto, a u generičkim lijekovima 16 posto.

"U 2023. smo dostigli brojku od gotovo 3.100 zaposlenih, od kojih su oko 60 odsto ili njih oko 2.000 s visokom stručnom spremom i s tim kadrovima nemamo problem, za razliku od onih za jednostavnije, ali ipak odgovorne poslove, primjerice operatore u proizvodnji, koji rade u tri smjene", kazao je on, prenosi Index.

"Njih sada teže nalazimo, a taj problem nismo imali prije tri-četiri godine. Stalno imamo i otvorene konkurse, ali očito ćemo se morati i dodatno prilagoditi tržištu rada, pa i platama, makar su one i ove godine rasle najviše upravo za te poslove”, rekao je Furjan. Stranih radnika za sada imaju jako malo, većinom iz zemalja gdje posluje Teva Grupa.

Od aktivnosti ove godine izdvojio je otvaranje za sada, kako je kazao, najveće solarne elektrane u Hrvatskoj, koju su pokrenuli u suradnji s komopanijom E.ON na Plivinoj lokaciji u Savskom Marofu i koja daje struju za oko 30 odsto njihovih potreba i donosi već uštede.

Porast potrošnje lijekova zbog starenja stanovništva

Dobrim za biznis, ali ne i za društvo u cjelini, ocijenio je porast potrošnje lijekova zbog starenja stanovništva, što nije samo problem u Hrvatskoj nego i šire, a naglasio je i da vide i eksploziju potrošnje lijekova za djecu jer ima puno više raznih respiratornih bolesti, i to nakon pandemije i prestanka nošenja maski.

Najvećim izazovom ocijenio je sve veći porast troškova, koji rastu brže od prodaje, i traže načine da se s time nose i uz to povećavaju plate. Za situaciju s plaćanjima kazao je da je nešto bolja nego prije dvije godine, ali i da u zadnje vrijeme primjećuju da plaćanja kasne i do 170 dana.

O sanaciji dugova u zdravstvu, posebno bolnica, kazao je da nema saznanja što se zbiva, ali smatra da nešto ne ide kako treba jer su liste čekanja pacijenata sve veće. Sve više ljudi traži privatne usluge i tu politika mora naći rješenja.

Za rat između Izraela i Hamasa kazao je da nema puno uticaja na poslovanje, osim nešto u logistici, jer Teva ima jednu proizvodnu lokaciju u Izraelu koja sada manje radi, dok se zapravo oko 96 posto proizvodnje odvija u EU.

