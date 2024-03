Počela izgradnja dijela puta Foča-Gacko, kraće i brže do Hercegovine

FOČA - Na Tjentištu je danas počela izgradnja trase magistralnog puta Gacko-Foča, poddionica Tjentište-Brod na Drini i mosta preko ove rijeke, koji će omogućiti bolju vezu Hercegovine sa ostatkom Republike Srpske i veće iskorišćavanje turističkih kapaciteta.

Riječ je o investiciji u vrijednosti više od 36 miliona KM sredstava Vlade Republike Srpske i Javnog preduzeća "Putevi Srpske".

Početak izgradnje su, u prisustvu predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, ozvaničili mnistar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Čubrilović i vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Milan Dakić.

"Ovo je infrastrukturni prioritet Republike Srpske", rekao je Višković.

"Danas pokrećemo veliki projekat vrijednosti 36 miliona KM iz sredstava Vlade Republike Srpske i 'Puteva'. Ugovor je potpisan sa preduzećem 'Mrkonjić putevi' na tri godine, ali smo ubijeđeni da će biti završeno i prije", rekao je Dakić.

On je istakao da je ovaj putni pravac izuzetno važan za Gacko i Foču, ali i povezivanje sa Crnom Gorom i Srbijom.

"Na ovom području u protekle tri godine 'Putevi' ulažu značajna vlastita finansijska sredstva, kao i Vlada Srpske. Tu su i sredstva u iznosu od 12 miliona KM gdje grupacija 'Fortis' radi dio puta od Foče ka Šćepan Polju. Pregovaramo sa tom firmom da završi i dva velika klizišta", rekao je Dakić, prenosi Srna.

Buduća saobraćajnica, koja će put Foča-Šćepan Polje spojiti sa Tjentištem, biće duga 11 kilometara i omogućiće da se od Foče do Tjentišta putuje 15 do 20 minuta. Na petom kilometru dionice gradiće se i most preko rijeke Sutjeske dužine 98 metara. Time će se skratiti veza Hercegovine sa ostatkom Republike Srpske, kao i crnogorskog i hrvatskog primorja sa Srbijom. Put dolinom rijeke Sutjeske omogućiće bolje iskorišćavanje turističkih kapaciteta, kako opštine Foča, jer će povezati kanjon rijeke Tare i rafting turizam sa Nacionalnim parkom "Sutjeska", tako i šireg područja povezivanjem Herceg Novog, Dubrovnika i Trebinja sa Fočom, Višegradom i Srbijom.

Nova saobraćajnica od Foče do Tjentišta, kako je ranije rečeno, umjesto preko planinskog prevoja Prijeđel, kuda sada ide uski i krivudavi put, vodiće dolinom rijeke Sutjeske, i to starom trasom nekadašnje pruge.

Novi put spajaće se mostom preko Drine sa saobraćajnicom Foča-Šćepan Polje za koju je krajem februara sa predstavnicima kineske kompanije "CRBC" potpisan Memorandum vrijedan oko 100 miliona evra.

