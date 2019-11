Počela trka za "Krajinapetrol"

BANJALUKA - Kompanija "Nes" iz Banjaluke, koja je prošle sedmice za 2,3 miliona KM kupila 3.505.201 ili 25,2 odsto akcija "Krajinapetrola", objavila je ponudu za preuzimanje i ostalih akcija ovog banjalučkog preduzeća.

"Mi smo to bili obavezni po zakonu objaviti i zbog toga smo to i uradili. Očekujemo da se možda jave pojedini mali akcionari i to je sve što mogu reći", naveo je kratko Sreten Kesić, vlasnik "Nes petrola", u izjavi za "Nezavisne".

Kompanija "Nes" vlasnik je ukupno 4.474.470 akcija, odnosno 32,245 odsto "Krajinapetrola" i poslije Akcijskog fonda Republike Srpske, koji ima malo više od 42 odsto akcija, najveći je pojedinačni vlasnik "Krajinapetrola", firme koja se bavi trgovinom naftom, naftnim derivatima i gasom. Vlasništvo u "Krajinapetrolu" imaju i Fond za restituciju RS - 3,2 odsto i PREF - 6,5 odsto akcija.

Prema Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava, lice koje ima više od 30 odsto akcija obavezno je objaviti ponudu za preuzimanje i kupiti akcije svih onih koji žele da izađu iz vlasničke strukture "Krajinapetrola" po prosječnoj tržišnoj cijeni u posljednjih šest mjeseci. "Nes" je akcije "Krajinapetrola" kupio po cijeni od 0,67 KM, a sedmicu ranije njima se trgovalo po cijeni od 0,74 KM.

Ono što je zanimljivo jeste da je kompanija "Nes", akcije "Krajinapetrola" kupila nakon što su se pojavile informacije da je i hrvatska "Industrija nafte - INA" zainteresovana za kupovinu tog preduzeća. INA u "Krajinapetrolu" ima udio od 9,7 odsto, a nedavno je dobila saglasnost od Ministarstva energetike i rudarstva RS da počne sa "dubinskim snimanjem" društva. U ovom ministarstvu rekli su nedavno da će državne akcije u preduzeću prodavati Investiciona razvojna banka (IRB) na osnovu pravila prodaje na berzi i uz prethodnu saglasnost Vlade RS.

"Ključan je IRB, odnosno Vlada RS, i da li će ili neće prodavati svoje akcije. INA u ovom trenutku ima 9,7 odsto, i sa udjelom Akcijskog fonda, koji bi eventualno kupila, postala bi većinski vlasnik 'Krajinapetrola' i na taj način odlučivala o svemu. A nije da nisu zainteresovani za taj posao. Sve zavisi od toga šta je pokazala analiza koju su radili u 'Krajinapetrolu'", ispričao je jedan od sagovornika "Nezavisnih".

Finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine pokazuje da je "Krajinapetrol" imao ukupne prihode od 41,4 miliona, što je povećanje od 4,8 miliona u odnosu na isti period prošle godine, dok su rashodi iznosili 40,3 miliona i veći su za 4,3 miliona KM, tako da je dobit iznosila 1,18 miliona KM, što je duplo više nego u istom periodu prošle godine. Akumulirana neraspoređena dobit na kraju septembra iznosila je nešto više od dva miliona KM, dok su obaveze ovog preduzeća 1,3 miliona KM i manje su za oko 283.000 KM u odnosu na kraj septembra 2018. godine. Ukupni kapital "Krajinapetrola" na kraju septembra iznosio je 22 miliona KM i za oko dva miliona je veći u odnosu na početak ove godine.