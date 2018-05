Početna otkupna cijena vrganja četiri KM

BANJALUKA - Iako mu još nije puna sezona, u okolini Banjaluke pojedini otkupljivači već su ponudili okup vrganja po cijeni od četiri KM po kilogramu za prvu klasu.

Berači gljiva nadaju se da će nakon kiše krenuti vrganji, kojih je lani bilo u velikim količinama i od kojeg su solidno zaradili.

"Prije nekoliko dana ponudio sam otkup i već se javio određen broj ljudi s nekim količinama, a oko četiri KM cijena je sada za prvu klasu tog proljećnog vrganja. Ja vršim otkup svih klasa", rekao je za "Nezavisne" Velimir Čigoja iz Laktaša.

Dodaje da cijena još nije prava jer se još ne zna da li će se povećavati.

Vrganja u ovom periodu može biti samo u toplijim krajevima, a u junu uglavnom dolazi njihova sezona, pojašnjava Boro Marić, gljivar iz Mrkonjić Grada.

Prema njegovim riječima, poslije kiša mogao bi svuda krenuti.

"Vrganji kreću negdje od početka juna, ali moguće zbog kiše da porane. Smrčak je već prošao i neki moji prijatelji koji se bave tim nabrali su i zaradili nešto. Kad se dignu temperature smrčak prolazi, a možda ga ima još ponegdje na većim visinama", kaže Marić.

Napominje da je smrčak poslije tartufa najskuplja gljiva, a za kilogram suvog potrebno je izdvojiti oko 400 KM.

Budući da sezona vrganja tek dolazi, Marić savjetuje ljudima koji ih beru za ličnu upotrebu da dobro pripaze i da prije upotrebe konsultuju iskusne berače.

"Što se tiče prodaje, u otkupnim stanicama ljudi pregledaju gljive i tamo se ne može pogriješiti", kaže Marić.

Jedan od otkupljivača gljiva iz Pala rekao nam je da još nije krenula sezona vrganja u njegovom kraju.

"Bio je otkup smrčka, ali izuzetno malo je rodio pa možemo reći da se ništa puno nije ni radilo. Njegova otkupna cijena bila je 10 evra za kilogram sirovog, ali otkupio sam samo nekoliko kilograma, jer ga nije bilo", kazao je ovaj otkupljivač.

Dodaje da je gljiva jako kvarljiva roba i za samo jedan dan gubi i na težini i na kvalitetu.

"Ako je rodna godina i gljiva ima, ima ljudi koji stvarno organizovano beru, ali to su uglavnom ljudi bez posla. Dnevno zarade i po 200 KM, ali to traje nekoliko dana u špicu sezone", rekao je on.