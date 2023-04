Podnijeli izvještaj protiv 22 osobe, brokerske kuće i četiri fonda iz šest zemalja

SARAJEVO – Komisija za vrijednosne papire FBiH je nadležnom tužilaštvu dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 22 lica iz BiH, te brokerske kuće, četiri društva za upravljanje fondovima, te dioničkih i društava ograničene odgovornosti iz šest zemalja.

Kako se navodi u saopštenju Komisije, društva ograničene odgovornosti su iz BiH, Austrije, Švajcarske, Lihtenštajna, Malte i Slovenije. Naveli su da su podnijeli izvještaj i protiv odgovornih lica u pravnim licima zbog sumnje da su prijavljena lica počinila krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela i manipulacije na tržištu u vezi sa prometom dionicama društva "UNIOINVESTPLASTIKA" iz Sarajeva.

"Vršeći svoja ovlaštenja iz Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, Komisija je nakon imenovanja novog saziva inicirala niz aktivnosti na posrednom i neposrednom nadzoru učesnika na tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH, te tako u određenom broju slučajeva utvrdila osnov sumnje u vršenje krivičnih djela. Na osnovu obavljenog nadzora postupanja dviju brokerskih kuća u vezi sa obavljenim prometom i prijenosima vrijednosnih papira društva UNIONINVESTPLASTIKA iz Sarajeva, Komisija je nadležnom tužilaštvu dostavila Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv M.S. iz Sarajeva, E.B. iz Sarajeva, M.D. iz Kiseljaka, Z.D. iz Kiseljaka, Ž.K. iz Travnika, R.K. iz Travnika, N.K. iz Travnika, R.P. iz Sarajeva, A.R. iz Ljubuškog, S.H. iz Sarajeva, E.P. iz Sarajeva, F.Dž. iz Sarajeva, G.Š. iz Travnika, V.S. iz Zenice, A.S. iz Zenice, A.T. iz Zenica, A.J. iz Zenice, P.P. iz Kiseljaka, R.H., R.K. iz Prače, F.Z. iz Sarajeva, M.M. iz Sarajeva, te protiv pravnih lica među kojima je brokerska kuća iz Sarajeva, četiri društva za upravljanje fondovima, dionička i društva ograničene odgovornosti iz BiH (Sarajeva, Zenice, Tešnja, Živinica i Srebrenika), Austrije, Švicarske, Lihtenštajna, Malte i Slovenije", piše u saopštenju.

Dodaju da se sumnja da je M.S. iz Sarajeva, u namjeri sticanja imovinske koristi za sebe ili drugog, pri tome nanoseći direktnu imovinsku štetu zatvorenim investicijskim fondovima, svjesno i sa htijenjem, organizovao grupu ljudi, odnosno tri ili više fizičkih i pravnih, domaćih i inostranih lica u cilju učinjenja krivičnih djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela i manipulacije na tržištu.

"Uz pomenuti izvještaj o krivičnom djelu, Komisija je nadležnim organima dostavila i obimnu dokumentaciju koju je prikupila tokom aktivnosti na nadzoru, a namjerava ostati koristan partner istražnim organima, kako u ovom predmetu, tako i u vezi sa svim drugim predmetima iz svoje nadležnosti. O ishodu ovog postupanja Komisije u okviru vršenja nadzorne aktivnosti na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH javnost će biti blagovremeno obaviještena", zaključuje se u saopštenju.