Podsticaj za novo radno mjesto 3.500 KM

SREBRENICA - Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić danas je potpisao ugovore o dodjeli podsticajnih sredstava vrijednosti 73.500, sa 13 privrednika iz ove opštine koji su otvorili ukupno 21 radno mjesto.

Grujičić je rekao da opština Srebrenica želi da stimuliše razvoj i proširenje privrednih djelatnosti, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje, te da je obezbijedila 100.000 KM za podsticaj malim preduzećima, zanatskim i drugim uslužnim radnjama za prijem novih radnika.

On je naveo da podsticaj za svako novo radno mjesto iznosi 3.500 KM i dodao da očekuju da će još četiri poslodavca kompletirati dokumentaciju za potpisivanje ugovora za dodjelu preostalih sredstava za novo zapošljavanje.

Grujičić je čestitao privrednicima koji su potpisali ugovore i poželio im da nastave da razvijaju i proširuju djelatnost, kako bi iduće godine otvarali nova radna mjesta i dobili podsticaje.

On je istakao da je ova godina u Srebrenici proglašena godinom zapošljavanja i da očekuje da će do kraja ove ili do polovine iduće godine biti otvorena tri nova preduzeća koja će zaposliti oko 150 radnika.

"U proteklih 18 mjeseci u ustanovama i privredi ove opštine zaposleno je oko 100 radnika. Ove godine će početi sa radom fabrika stolica, dok će se početkom iduće godine otvoriti mljekara i fabrika za proizvodnju kamene vune, koje će zaposliti oko 150 radnika", rekao je Grujičić.

On je dodao da se očekuje da će još privrednih subjekata organizovati proizvodnju na području opštine i da će broj novozaposlenih biti veći.