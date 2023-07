Pogledajte cijene nekretnina na moru: Kvadrat u Tivtu košta i do 10.000 evra

Već godinama među građanima Srbije vlada interesovanje za kupovinu nekretnina na moru, u popularnim ljetovalištima. Najpopularnije destinacije za kupovinu nekretnina se mijenjaju iz godine u godinu, iako i dalje Halkidiki u Grčkoj, gdje i inače svake godine ljetuje veliki broj srpskih turista, ostaje u samom vrhu.

Ove godine, kako u Srbiji, tako i u inostratsvu, kvadrati su poskupjeli. Za one zainteresovane za nekretninu na moru u Grčkoj, ali i u Crnoj Gori i Albaniji, posljednja informacija iz agencija za nekretnine jeste da su cijene kvadrata "skočile" od 10 do 20 odsto.

Kada riječ o Grčkoj, osim Halkidikija, građani su zainteresovani i za Olimpsku regiju koja je u poređenju sa drugim mjestima u Grčkoj među jeftinijima, kao i dio oko Soluna.

Na Halkidikiju, najzanimljiviji im je Hanioti na Kasandri, odnosno prvom prstu, zatim Nikiti na Sintoniji, odnosno drugom prstu, a interesuju se i za Kaliteu koja je blizu Hanioitija i gde je kvadrat nešto jeftiniji, kaže za Euronews Srbija direktor predstavništva Grekodoma u Srbiji Nikola Nedeljković. Takođe, ima interesenata i za nekretnine na Krfu.

Na Halkidikiju kvadrat od 1.300 evra, na Kikladama i do 3.200 evra

Prema riječima Nedeljkovića, na samom Halkidikiju u globalu mogu da se nađu stanovi za 1.300 ili 1.400 evra po kvadratu, ali riječ je o starogradnji i nekretninama u manje popularnim mjestima.

"Cijene kvadrata na Halkidikiju su u odnosu na prošlu godinu više od 10 do 15 odsto", dodao je Nedeljković.

U Niktiju ljudi se više odlučuju za novogradnju, a u tom mjestu se zida više nego u Haniotiju.

"Novogradnja u Haniotiju ide od 2.500 evra pa na više po kvadratu, starogradnja može da se nađe od 1.800 i 2.000 pa naviše. Kalitea je nešto jeftnija, tu takođe ima malo novogradnje, ali starogradnja se prodaja za nekih 1.600 evra pa naviše, dosta zavisi od same lokacije i od samog mjesta", rekao je Nedeljković.

Od grčkih ostrva, građanima Srbije je interesantan Krf u Jonskom moru, dok se neki imućniji raspitaju i za kikladska ostrva kao što su Mikonos, Santorini, Naksos i Paksos u Egejskom moru.

Nedeljković je rekao da su Kikladi, poslije juga Atine koji je najskuplji u prosječnoj cijeni kvadrata u cijeloj Grčkoj, druga najskuplja regija, u kojoj se u ovom trenutku prosječna cijena kvadrata kreće između 3.100 i 3.200 evra.

"Za Krf je prosek 2.100 evra, opet zavisi od lokacije, da li je istočna, zapadna, severna ili južna strana ostrva. Ima delova gde je jeftnije i gde je kvadrat ispod 2.000 evra. Uglavnom je to južni deo ostrva koji je nešto jeftiniji, dok cena kvadrata apartmana u jednom malom kompleksu na zapadnoj strani ostrva ide i do 4.000 evra. Sve zavisi od same lokacije objekta", rekao je Nedeljković.

Tivat najatraktivniji, papren kvadrat u Porte Montenegro

U jednoj podgoričkoj agenciji za promet nekretnina rekli su za Euronews Srbija da je slabije interesovanje među građanima Srbije za nekretnine na crnogorskom primorju u odnosu na strance iz drugih zemalja.

Uglavnom je za kupce najinteresantniji Bokokotorski zaliv, gdje su cene kvadrata od 3.500 pa čak i do 10.000 evra koliko košta u Tivtu. Takve paprene cijene kvadrata su u Porte Montenegro i Luštici.

Cijene kvadrata u Budvi se kreću od 3.500 do 5.000 evra, Bar je jeftiniji i tamo su cijene od 2.500 do 3.000, u zavisnosti da li je riječ o starogradnji ili novogradnji mada, kako kažu, za starogradnju i nema zainteresovanih. Cijena kvadrata zavisi i od udaljenosti od mora.

U podgoričkoj agenciji navode da je promet ove godine povećan za oko 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, da su cijene nepromijenjene u posljednjih šest mjeseci, dok je kvadrat prije godinu dana bio jeftiniji od 20 ili 30 odsto u zavisnosti od lokacije.

U Albaniji skuplja jonska obala, u Bugarskoj povoljnije

U Albaniji cijena kvadrata varira u toku godine, a upućeni kažu da su na Jadranu cijene niže, dok je kvadrat skuplji na jonskoj obali Albanije.

Za one koji razmišljaju o kupovini nekretnine u toj državi možda je zato najzgodniji trenutak za kupovinu kasna zima ili rano proljeće.

I u ljetovalištima u Albaniji cijena kvadrata je skočila za 15 odsto. Na sajtu albanija-nekretnine trenutno je navedeno da je stan od 50 metara kvadratnih u Draču kod plaže Ilirija 42.500 evra kvadrata, dok je u Sarandi dvosoban stan od 54 kvadrata 66.000 evra.

Inače se najviše traže Drač ili Saranda, pri čemu je Saranda na Jonskom moru, koja najviše podsjeća na Grčku, malo skuplja.

Fiona Jelići sa portala Albanija.rs je ranije za Euronews Srbija rekla da je i u Albaniji primijećen trend rasta cijena nekretnina, pa je tako do prije godinu dana u Draču mogao da se nađe stan za 400 evra po kvadratnom metru. Onima koji su kupili stan prije tri ili četiri godine u ljetovalištima u Albaniji, vrijednost te nekretnine skočila je za čak 100 odsto.

Cijena kvadrata povoljnija je u Bugarskoj, sudeći po cijenama u najpopularnijem i najposjećenijem ljetovalištu na bugarskoj crnomorskoj obali. Tako prema podacima jednog bugarskog sajta za prodaju nekretnina, kvadrat u Sunčevom Bregu na 900 metara od plaže može da se nađe od 950 do 1.145 evra.

(Euronews Srbija)