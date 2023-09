Pogledajte kako će izgledati novčanica BRIKS-a (FOTO)

TEHERAN - Pojavila se prva varijanta jedinstvene valute asocijacije BRIKS.

Ovo je danas saopštila državna televizijska i radio kompanija Irana.

"Ruski ambasador u Južnoj Africi demonstrirao je novčanicu BRIKS 100 tokom ceremonije u ambasadi UAE u Pretoriji", napisano je na platformi X.

Na novčanici su zastave Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike, kao i simboli država, prikazani u krugu u centru monete.

Nakon premijerne demonstracije ruski ambasador je predao novčanicu ambasadoru Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

[BREAKING NEWS] The De-dollarization Project is in full swing as Variants of the #BRICS single currency emerges. The Iranian State Broadcasting Company reports: “The Russian Ambassador to South Africa showed a 100 BRIX Banknote during a ceremony at the UAE Embassy in Pretoria… pic.twitter.com/X2Ez66bKbc