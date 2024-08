Pojeftinio ogrev, građani se spremaju za zimu

BANJALUKA - Tradicija kupovine drva i spremanja za jesen i zimu u ljetnim danima ponovo je postala praksa među građanima jer više njih kupuje ogrev koji je čak jeftiniji u odnosu na prošlu godinu.

Naime, oglasi koji kruže internetom prepuni su ponuda za kupovinu ogreva, a cijene se razlikuju u zavisnosti od toga da li želite drva u paletama ili kladama, pa čak i od toga da li želite prevoz na kućnu adresu, te koju vrstu drveta želite: bukvu, hrast ili grab.

Na oglasima se mogu pronaći drva u kladama, ćucima ili iscijepana u paletama pa se samim tim cijena formira na osnovu toga, a cijene se kreću od 60 do 180 KM.

"Bukva u metrici 100 KM, sa prevozom 120 KM. Takođe, uz ovo vršimo usluge rezanja i cijepanja", naglašeno je u jednom oglasu.

Kada je riječ o iscijepanim drvima koja se nalaze u paletama, u jednom oglasu stoji da je cijena ogrevnog drveta na paletama, i to bukve, u dimenzijama palete 1x1x1,8 m 230 KM.

Muhamed Helać, menadžer kompanije "Drvosječa", ističe za "Nezavisne novine" da je u poređenju sa prošlom godinom došlo do pojeftinjenja.

"Konkretno, u poređenju sa prethodnom godinom cijene su nešto niže. Evo, kad govorimo o drvima cijena je niža za oko 50 KM u odnosu na prošlu godinu", kazao je Helać.

Prema njegovim riječima, cijena manjih paleta je prošle godine iznosila 148 KM.

"To je paleta, manja 1x1x1 m, dok su one veće palete koje su inače dimenzija 1x1x1,8 m prošle godine bile oko 300 KM, a sada su 260 KM", kazao je Helać.

Kako je dodao, niže su i cijene peleta.

"Što se tiče peleta, i on je pojeftinio. Već je na tržištu, a i u našoj kompaniji, od 350 do 370 KM, zavisno od same lokacije, isporuke, kvaliteta i količine", kazao je Helać.

Prema njegovim riječima, stanje je dosta stabilnije nego prošle godine.

"U našoj kompaniji su cijene aktuelne već treći mjesec zaredom, bez ikakvih mijenjanja. Ne bi trebalo dolaziti do poskupljenja jer je uvijek na tržištu stabilno", kazao je Helać.

Kako je rekao, već dva mjeseca sve poslovnice njihove firme rade punim kapacitetom.

"Pa evo, već dva mjeseca mi radimo punim kapacitetom širom Bosne i Hercegovine, u svim našim poslovnicama - u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli, Banjaluci i Bihaću", kazao je Helać.

Kako je rekao, građani su sa kupovinom počeli davno.

"Na svim tim lokalitetima građani su počeli sa kupovinom, radimo punim kapacitetom, tako da se definitivno vratio onaj trend tradicionalnog naručivanja ogreva, iako se to prethodnih godina bilo poremetilo", kazao je Helać.

Prema njegovim riječima, sezona kupovine ogreva se bila izgubila.

"Sada se to već dosta ustabililo, počeli su građani opet nabavljati ogrev onda kada i treba, a to je u ljetnim periodima, kako bi se i drvo prosušilo na vrijeme i skladištilo, da bi bilo najpogodnije za loženje", kazao je Helać.

