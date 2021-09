Polovnjaci skuplji nego što je realno

BANJALUKA, SARAJEVO - Zbog povećane potražnje za automobilima, ali i zbog nestašice auto-dijelova u cijelom svijetu i zastoja kod isporuke došlo je do poskupljenja polovnih vozila u BiH, tako da ona prvi put imaju veću vrijednost nego što je to realno, kažu stručnjaci iz ove oblasti i dodaju da se može očekivati da se ovakav trend rasta cijene i dalje nastavi.

Haris Muratović, predsjednik Udruženja zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori FBiH, kazao je za "Nezavisne" da je došlo do većih cijena polovnih auta na tržištu BiH i da će se to nastaviti.

"Ljudi koji su planirali pošle godine da kupe automobil, bilo da se radi o novom ili polovnom, prolongirali su svoju odluku upravo zbog pandemije, pa su to uradili u ovoj godini. Tako da su veće cijene upravo rezultat povećane potražnje za automobilima i manje ponude", kazao je Muratović. Kako kaže, dodatni razlog skupljih polovnih auta je i to što su cijene novih auta veće, tako da one povlače i rast cijena polovnih auta.

"Na zapadu, odakle mi najviše uvozimo polovne aute, okrenuli su se ekološkim autima i nude različite programe, zamjena staro za novo, na način da automobili ispod Euro 4 norme ili oni koji su stariji budu uništeni", kazao je Muratović.

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS, kazao je da prvi put polovni automobili imaju veću vrijednost nego što je to realno.

"To su tipični indikatori koji pokazuju da auto-industrija ima određenih problema sa planiranim projektima, jer proizvođači automobila imaju problem sa isporukom, tako da su i kupci prinuđeni da čekaju više mjeseci na automobil", ističe Trišić.

Željko Vasilić iz auto-salona "Braća Đukić" iz Dervente kazao je da su ove godine cijene polovnih vozila veće i za deset odsto nego ranijih godina.

"Cijene polovnih vozila su porasle u odnosu na ranije godine upravo zbog zbog pandemije jer prošle godine nije bilo proizvodnje, a smanjena je kupovina novih vozila, tako da su samim tim polovna vozila poskupjela", kazao je Vasilić. Kako je rekao, što se tiče njihovog salona, ove godine bilježe rast prodaje vozila.

"Evidentan je rast prodaje auta kod nas ove godine, budući da je jedan izvjestan period tržište automobila bilo skoro pa zamrlo", kazao je Vasilić i istakao da su rezultati prodaje ove godine čak bolji nego i 2018.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kazao je da je ovo globalni problem upravo zbog nedostatka ključnih elektronskih komponenti, prije svega određenih čipova, koji negativno utiče na dostupnost vozila i na njihove cijene - kako novih, tako i polovnih. "Kod nas je dodatno opterećenje nizak životni standard i svako poskupljenje djeluje jače nego u nekim drugim državama gdje i pojedinci i privreda imaju u prosjeku veće rezerve i štednju da mogu lakše podnijeti poskupljenja", kazao je Gavran. Ističe da je dodatni negativan efekat pored poskupljenja usporavanje podmlađivanja voznog parka jer će umjesto novijih vozila mnogi zbog cijena kupovati ipak starija.

"BiH, nažalost, ne može uticati na ovu situaciju, kao što ne može ni većina drugih država gdje se ove komponente ne proizvode", zaključio je Gavran.