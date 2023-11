Polovnu odjeću kupuju i građani dubljeg džepa

BANJALUKA, PRIJEDOR - Kvalitet i niske cijene glavni su razlozi sve veće kupovine garderobe u second hand shopovima, a zbog velike potražnje povećan je i uvoz korištene odjeće u Bosnu i Hercegovinu.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, za devet mjeseci ove godine u zemlju je uvezeno nešto više od 3,2 tone polovne odjeće, čija je vrijednost iznosila oko 8,5 miliona maraka.

Da je uvoz polovne odjeće tokom devet mjeseci ove godine nešto veći nego u istom periodu lani pokazuju i podaci koji govore da je od januara do septembra 2022. godine uvezeno korištene odjeće ukupne količine od oko 3,1 tonu u vrijednosti od 7,4 miliona maraka.

Najveće količine polovne odjeće uvezene su iz Njemačke, Mađarske i Slovačke, a zanimljivo je da je garderoba stizala i iz Kenije, Kuvajta, Azerbejdžana, ali i dalekog Japana.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana "Don" Prijedor, istakla je za "Nezavisne novine" da ne iznenađuje što dominira uvoz polovne odjeće iz Njemačke.

"Stalno se povećava uvoz polovne robe, jer prodaja takve odjeće ide daleko bolje nego što ide prodaja neke nove robe ili komada koji dođu kao jesenja nova kolekcija", rekla je Marićeva.

Ona je navela da je kvalitet polovne odjeće razlog zbog čega mnogi građani kupuju u radnjama polovne odjeće.

Iz jednog banjalučkog second hand shopa istakli su da odjeću kupuju i građani sa dubljim džepom jer znaju da se na policama može naći kvalitetna garderoba.

"Naši kupci su ljudi svih generacija. Zaista ne možemo reći da kupuju samo stariji. Mnogo mladih danas kupuje polovnu odjeću jer znaju da ovdje mogu pronaći stvari koje su jedinstvene", rekli su i dodali da kupci već znaju kojim danima im stiže nova garderoba, te da tada i dolaze jer se tokom tih dana mogu pronaći najbolji komadi.

Polovnu odjeću već godinama kupuje i Banjalučanka Ana V., jer, kako ističe, shvatila je da za izrazito malo novca može kupiti kvalitetne stvari.

"Znala sam kupiti gotovo novu zimsku jaknu za 30 KM, koja inače košta oko 200 KM. Međutim, kada kupujem u second hand shop uvijek dobro provjerim da li je odjeća očuvana, jer, koliko god to bilo jeftino, tu garderobu trebam da nosim, pa obratim pažnju i na to", rekla je Ana, dodajući da su niske cijene kvalitetne odjeće glavni razlog kupovine.

Kako navodi, da bi se pronašla očuvana i kvalitetna odjeća potrebno se duže zadržati u radnji.

"Tu se može pronaći i više nego dobra odjeća. Najviše me iznenadi kada pronađem stvari poznatih brendova", ističe Ana.

