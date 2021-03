Poskupjelo punjenje plinskih boca

BANJALUKA, TREBINJE - Cijena plina porasla je za tri feninga i na pumpama u RS varira između 1,10 i 1,16 KM po litru, dok je poskupjelo i punjenje plinskih boca za domaćinstvo na nekim pumpama u RS i sada košta od 20 KM do čak 27 KM.

Kako su sagovornici "Nezavisnih" potvrdili, cijena plina je porasla u posljednjih nekoliko mjeseci. Pojedini nezadovoljni građani kažu da ranije punjenje plinske boce za domaćinstvo nisu plaćali više od 19 KM, dok je sada skuplje, zavisno gdje pune.

"Prije nekoliko dana sam napunila plinsku bocu na jednoj pumpi u Banjaluci. Iznenadila sam se kada su punjenje boce od oko 20 litara plina naplatili 24 KM, a samo dva mjeseca ranije na istoj pumpi sam istu količinu platila 19 KM", kazala nam je jedna Banjalučanka.

Ona je istakla da je to još jedan udar na džep, jer plin svakodnevno koristi u kuhinji za spremanje obroka.

Na jednoj pumpi u gradu na Vrbasu su istakli da je kod njih plin 1,15 KM, te punjenje boce za domaćinstvo zavisi od toga koliko plina sipate.

"Najmanje punjenje plinske boce košta 20 KM, dok puna boca košta 27 KM. Možete nasuti koliko želite plina, tako da cijena može varirati između 20 i 27 KM", rekli su na toj pumpi.

Rajko R. iz Trebinja, koji koristi plin za kućnu upotrebu, kazao je da je u posljednjih nekoliko mjeseci primijetio da je došlo do poskupljenja plina.

"Supruga i ja plin koristimo prvenstveno za kuvanje već godinama, jer nam je tako isplativije nego da plaćamo električnu energiju. Supruga kaže da je pripremanje hrane na plinskom šporetu i brže. U posljednje vrijeme bocu plina plaćam za iznos veći i za nekoliko maraka", kazao je ovaj Trebinjac.

Cijena plina u Trebinju iznosi 1,11 KM, što znači da će vas boca od 20 litara koštati oko 22 KM.

Milovan Bajić, direktor "Krajinapetrola" iz Banjaluke, u razgovoru za "Nezavisne" rekao je da je cijena tečnog naftnog gasa (TNG) skočila, a istakao je da boca plina na ovoj pumpi košta 20 KM.

"Plinska boca kod nas košta 20 KM. Mi imamo najveću punionicu TNG-a u RS, koja se nalazi u Ramićima u Banjaluci", rekao je Bajić.

Dodao je da u RS postoji još nekoliko ozbiljnih punionica plina.

"Isporuka plinskih boca na kućnu adresu je kod nas sporedna djelatnost. Mi punimo mnogo veće količine i na našim pumpama prodajemo plin", kazao je Bajić.

Naveo je da "Krajinapetrol" snabdijeva još nekoliko pumpi plinom te da ove godine u renovaciju punionice u Ramićima planiraju uložiti više od 100.000 KM.

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS, kazao je za "Nezavisne" da je promjena cijena TNG boce bila u novembru prošle godine, kada je sa 19 porasla na oko 20 KM.

"Došlo je i do promjena pravilnika u vezi s ispitivanjem opreme plinskih instalacija i one mogu dovesti do poskupljenja procesa punjena plinskih boca", rekao je Trišić za "Nezavisne".

Na jednoj pumpi u Zvorniku su za "Nezavisne" rekli da se kod njih plinom ne mogu puniti ni automobili ni boce, te da se jedino može izvršiti zamjena starih, praznih boca za nove.

"Radimo samo zamjenu starih, praznih boca novim, punim, a nova boca plina košta 20 KM", naveli su na ovoj pumpi.

Jedan Prijedorčanin kaže da potrošači treba dobro da se raspitaju gdje da pune plinske boce, te da biraju one pumpe na kojima su cijene najkorektnije.