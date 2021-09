Poskupljenje pšenice na berzama poguralo nove cijene hljeba

BANJALUKA, SARAJEVO - Zbog visoke cijene pšenice na berzama, cijene brašna u BiH su porasle za 12 odsto, a može se očekivati da se taj trend rasta nastavi i u narednom periodu, što će se odmah odraziti na poskupljenje hljeba i pekarskih proizvoda, saglasni su bh. mlinari.

Naime, Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske, kazao je da je cijena pšenice u odnosu na prošlu godinu viša za 100 evra po toni te da je došlo do poskupljenja brašna za oko 12 odsto.

"Očekujemo u narednom periodu i značajan rast cijena brašna, ali i pekarskih proizvoda", kazao je Kos.

Dodao je da pšenica sada košta oko 250 evra, ali da prognoze kažu da se na zimu očekuje i do 300 evra, dok je, kako kaže, prošle godine to bilo oko 150 evra po toni.

"Budući da ove godine očekujemo i jako slabe prinose kukuruza, sve će to dovesti do viših cijena pšenice koje će se odmah odraziti na poskupljenje brašna, što mora dovesti do viših cijena pekarskih proizvoda", zaključio je Kos.

Da je došlo do poskupljenja brašna kaže i Radenko Pelemiš, predsjednik Udruženja mlinara i pekara regije Bijeljina, koji ističe da je u proteklom periodu cijena brašna porasla za 10 do 12 odsto.

"Čim je počela da se koristi ovogodišnja pšenica, odmah je došlo do poskupljenja brašna, tako da se može očekivati da u narednom periodu rastu cijene hljeba, ali i ostalih pekarskih proizvoda", kazao je Pelemiš.

Kako je rekao, mlinari su opet najavili dodatni rast cijena brašna, do kojeg će sigurno doći u neko skorije vrijeme upravo zbog visoke cijene pšenice.

Ističe da u Semberiji još nije bilo korekcija cijena pekarskih proizvoda, ali kako je rekao možemo očekivati da one porastu.

Saša Trivić, predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske i vlasnik pekarsko-slastičarskog društva "Krajina klas", kazao je da oni još koriste stare zalihe pšenice.

"Očekujemo da u narednim danima stigne neka nova, viša cijena brašna, jer rast cijene pšenice na svjetskom tržištu je ogroman, ali je evidentno da cijene pekarskih proizvoda cijele godine pomalo rastu, tako da se može očekivati da se taj rast od pet do šest odsto godišnje nastavi", kazao je Trivić.

Dodao je da ako se rast cijena brašna zaustavi na sadašnjem poskupljenju - neće doći do viših cijena pekarskih proizvoda.

Dragan Vučić, izvršni direktor za prodaju i izvoz u preduzeću "Klas" Sarajevo, kazao je za "Nezavisne novine" da kod njih još nije bilo promjena cijene proizvoda.

"Iako pšenica iz dana u dan poskupljuje, mi još nismo podizali cijenu brašna, međutim sigurno je da ćemo vrlo brzo biti primorani da to uradimo", kaže Vučić.

Ističe da niko nije očekivao ovakav trend rasta cijene pšenice jer, kako kaže, prinosi su bili jako dobri u cijelom regionu.

"Kad dođe do poskupljenja brašna, mora doći do viših cijena pekarskih proizvoda", ističe Vučić.

Da je evidentno da je došlo do poskupljenja brašna za više od 10 odsto smatra Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

"Pšenica jeste poskupjela u otkupu, rod 2021. godine, ali to ne bi trebalo da bude razlog za velika poskupljenja", kazao je Bićo.